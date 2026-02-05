Huracán Las Heras no pudo con Salta Básquet y cayó por 100 a 80 en la Liga Argentina

Salta Básquet logró una victoria contundente sobre Huracán Las Heras por 100 a 80 en la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

Desde el inicio del encuentro, los dirigidos por Ricardo De Cecco demostraron una gran efectividad, especialmente en ataque con Chancellor Hunter, quien fue el máximo goleador con 21 puntos, y en defensa con Nicolás Álvarez controlando las ofensivas del Globo.

En el primer cuarto, Salta mostró una gran puntería, especialmente desde la línea de tres puntos (5 de 7), lo que le permitió cerrar el primer período con una ventaja de 35 a 22. A pesar de que Huracán, dirigido por Agustín Pujol, intentó frenar el ritmo del rival, los salteños se fueron al descanso con una ventaja de 57 a 39, tras un 58% en dobles, 50% en triples y 86% en libres.

El entrenador de Huracán analizó la derrota ante Salta Básquet y reconoció la superioridad de su rival, pero aseguró que su equipo debe corregir varios aspectos de su juego.

“Sabíamos que Salta es un equipo muy difícil, pero debemos mejorar la defensa y la consistencia durante los 40 minutos. En ciertos momentos, nos costó encontrar respuestas ante su ofensiva”, comentó Agustín Pujol, entrenador de Huracán Las Heras, tras el encuentro.

Aunque Huracán mostró una ligera mejora al inicio del tercer cuarto, reduciendo la diferencia en el marcador, Salta Basket supo mantener la calma y volvió a estirar la ventaja con una gran actuación colectiva. En el último cuarto, con la victoria ya definida, el marcador terminó 100 a 80 a favor de los visitantes.

“El equipo intentó luchar hasta el final, pero Salta fue muy efectivo y aprovechó nuestros errores. Vamos a seguir trabajando para corregir lo que falló hoy, porque se vienen desafíos muy importantes”, agregó Pujol.

Con esta derrota, Huracán se prepara para el próximo enfrentamiento ante Rivadavia Básquet, el domingo en el Este provincial, en lo que será un nuevo duelo mendocino en la Liga Argentina.





Salta Básquet controló el juego de principio a fin

