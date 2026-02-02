Una de cal y una de arena para el básquet mendocino

La jornada de la Liga Argentina de Básquet dejó sensaciones opuestas para los representantes de Mendoza en la competencia nacional. Huracán Las Heras celebró una victoria clave en casa ante Bochas Sport Club, mientras que Rivadavia Básquet no pudo sostenerse como local y volvió a caer frente al mismo rival cordobés.

En el Polideportivo Vicente Polimeni , Huracán se impuso 90 a 86 ante Bochas Sport Club de Colonia Caroya , en un triunfo que le permite tomar aire en la parte baja de la tabla y reforzar la confianza del equipo dirigido por Agustín Pujol . El Globo construyó su victoria desde el juego colectivo y un tercer cuarto determinante , en el que logró quebrar un partido que había sido parejo hasta el entretiempo. Estadísticas del partido.

Cuatro jugadores del elenco lasherino terminaron en doble dígito, con actuaciones destacadas de Martín Irrutia (17 puntos, 10 rebotes y +24 de valoración) y Lucas Reyes , autor de 18 puntos con efectividad perfecta desde la línea de libres (6/6).

El partido tuvo un desarrollo equilibrado desde el inicio. Bochas apostó a la fortaleza interior de Maurice Walton , mientras que Octavio Lagger sostuvo el goleo del Globo. Tras un segundo cuarto favorable a la visita, Huracán reaccionó con un parcial de 13 a 2 luego del descanso largo, apoyado en una circulación ofensiva sólida y eficacia desde el perímetro, para encaminar un triunfo trabajado y valioso.

Bigote Irrutia fue clave para el triunfo del Globito que toma aire en la Liga Argentina de básquet. (Foto prensa Huracán Las Heras Básquet)

El Naranja no pudo en Junín y cayó ante Bochas. ( Foto Gentileza Jorge Ruiz)

El próximo miércoles, Huracán volverá a presentarse como local, cuando reciba a Salta Basket, en otro encuentro clave para seguir sumando.

Rivadavia Básquet no pudo en Junín

Distinta fue la realidad de Rivadavia Básquet, que no pudo hacerse fuerte en el Polideportivo Posta del Retamo y cayó 82 a 73 ante Bochas Sport Club, que extendió su buen momento. Estadísticas del partido.

El equipo naranja sufrió un inicio adverso: un parcial de 9 a 0 para la visita marcó el tono del encuentro y condicionó el desarrollo. A pesar del esfuerzo y de las buenas actuaciones de Zondrick Garrett (14 puntos, 18 rebotes y 3 tapas) y Tobías Cravero (15 puntos y 7 rebotes), el Naranja no logró revertir la diferencia ante un rival que mostró mayor intensidad en ambos costados de la cancha.

En Bochas, las figuras fueron Juan Cruz Frontera (20 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias) y Walton (14 puntos y 13 rebotes), pilares del triunfo cordobés en suelo mendocino.

Así, la fecha dejó una victoria y una derrota para los equipos de la provincia, reflejando el momento dispar que atraviesan Huracán Las Heras y Rivadavia Básquet, ambos en plena búsqueda de regularidad y resultados que les permitan afirmarse en la temporada.