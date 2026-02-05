La decisión de Independiente ante la oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Independiente respondió a la propuesta del Atlético Mieniro de Sampaoli por el defensor y referente del equipo de Gustavo Quinteros.

El 75 por ciento de Kevin Lomónaco pertenece a Independiente, mientras que el restante 25 es propiedad de Bragantino.

En medio del mercado de pases, Independiente dio el primer no por Kevin Lomónaco. El Rojo rechazó la oferta inicial de uno de los clubes más poderosos de Brasil y dejó en claro que no está dispuesto a desprenderse fácilmente de uno de sus defensores titulares.

El equipo interesado es Atlético Mineiro, que presentó una propuesta de 2.400.000 dólares y además se ofreció a hacerse cargo de la deuda que Independiente mantiene con Bragantino por otros 2.600.000 dólares. Sin embargo, en Avellaneda consideraron que los números no reflejan el valor real del futbolista.

Independiente le dijo no al Mineiro por Lomónaco, ¿habrá contraoferta? Sampaoli y una repentina reacción durante la entrega de medallas de la Sudamericana, tras la derrota de Mineiro ante Lanús en la final. Jorge Sampaoli ya habría tomado contacto con Lomónaco para seducirlo con el proyecto del Mineiro. Foto: EFE Actualmente, el club posee el 75 por ciento del pase del zaguero, mientras que la institución paulista conserva el 25 restante. Ese reparto es clave en la negociación y condiciona cualquier posible transferencia.

Lomónaco, de 24 años, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028 y es una pieza importante en la estructura del equipo. En este mercado ya había rechazado una propuesta del Grupo Pachuca para sumarse al Oviedo, de España, y también se mencionó un sondeo de Barcelona que nunca terminó de avanzar.