Independiente recibe a Vélez en busca de su primer triunfo del año: hora y cómo ver en vivo

Independiente recibirá este sábado en Avellaneda a Vélez Sarsfield por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, en busca de su primer triunfo luego de que se le escapara la victoria en sus dos presentaciones previas.

El partido, correspondiente a la Zona A, se jugará desde las 19:45 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, con Hernán Mastrángelo como juez principal, mientras que en el VAR estará Germán Delfino, contará con la transmisión de TNT Sports Premium.

Cómo llega Independiente Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2016603374246846539?s=20&partner=&hide_thread=false Ya en Buenos Aires, con la mente en Vélez #TodoRojo pic.twitter.com/BEXGwXEhPf — C. A. Independiente (@Independiente) January 28, 2026 El Rojo, que es dirigido por Gustavo Quinteros, tuvo un irregular comienzo en este Torneo Apertura, ya que empató en sus primeras dos presentaciones en partidos que tenía bien encaminados. Primero ante Estudiantes de La Plata, al que pasó por arriba en el primer tiempo, pero el Pincha lo terminó igualando en el inicio del complemento, y después frente a Newell's, que se lo empató de manera agónica.

Así llega Vélez Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/2016924012295651512?s=20&partner=&hide_thread=false Gimnasio, pelota, campo... pic.twitter.com/NVQM311W4r — Vélez Sarsfield (@Velez) January 29, 2026 El Fortín, por su parte, está siendo uno de los mejores equipos en el arranque del campeonato, donde primero venció como visitante a Instituto de Córdoba, para luego superar como local a Talleres de Córdoba. En este último encuentro se dio una tensa situación antes del arranque, cuando Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez no se saludaron, dejando en claro la mala relación que tienen pese a haber compartido muchos años en Boca.

Posibles formaciones Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Leonardo Godoy; Ignacio Malcorra, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Walter Mazzantti. DT: Gustavo Quinteros.