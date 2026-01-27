Guillermo Barros Schelotto y Tevez no se saludaron en la previa de Vélez-Talleres: los motivos

El gesto entre Guillermo Barros Schelotto y Carlitos Tevez volvió a exponer una relación que sigue rota desde hace años.

El duelo entre Vélez y Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura dejó una imagen que no pasó desapercibida. Antes del inicio del partido, Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron saludarse y protagonizaron un momento incómodo en el José Amalfitani, que rápidamente se viralizó.

La escena reavivó una relación marcada por la distancia entre dos glorias de Boca. No es la primera vez que ocurre: durante el Clausura 2025 se habían saludado de manera fría, sin muestras de cercanía. En su momento, el propio Mellizo había explicado que nunca existió un vínculo personal fuera del campo.

El quiebre entre ambos se remonta a su etapa en el Xeneize, cuando Tevez era jugador y Guillermo entrenador. El punto de inflexión fue la salida del Apache a China, en 2016, y su posterior regreso. En la final de la Copa Libertadores 2018 ante River, Tevez fue suplente e ingresó recién en el alargue, una decisión que profundizó el malestar.

Tiempo después, Barros Schelotto fue tajante sobre el vínculo: "No tengo ningún tipo de relación con Carlos fuera del campo de juego". Esa frase terminó de confirmar que la distancia no era circunstancial, sino el reflejo de un conflicto nunca resuelto.

En 2019, el propio Tevez admitió su error y explicó el origen del problema. Tras una charla con Guillermo, le había dicho que se quedaba en Boca, pero luego decidió irse sin avisar. "Armó el equipo pensando que yo me quedaba y yo no lo volví a llamar. Nunca le avisé que me iba. Ahí se quebró la relación", reconoció.