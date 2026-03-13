Claudio Úbeda analiza sacar a un jugador resistido por los hinchas para la visita de Boca a Unión en Santa Fe

Tras ser cuestionado por hacer un cambio en el final del clásico ante San Lorenzo, Claudio Úbeda mantiene una duda en el once antes de viajar a Santa Fe.

Claudio Úbeda, confirmado como DT de Boca, comenzará este viernes la pretemporada de Boca sin refuerzos y con una fuerte limpieza.

Claudio Úbeda analiza repetir el equipo de Boca por tercer partido consecutivo para visitar este domingo a Unión de Santa Fe por la undécima fecha del Torneo Apertura. Tras el empate con San Lorenzo, el entrenador considera que el rendimiento general fue positivo y que el equipo mostró pasajes de buen funcionamiento.

Puertas adentro del cuerpo técnico entienden que, más allá del resultado, el equipo sostuvo la idea durante gran parte del clásico. De hecho, el propio DT explicó tras el partido que no hizo cambios durante el desarrollo del encuentro porque los once que estaban en cancha respondían a lo que pedía el partido.

Esa lectura refuerza la idea de respaldar la base que ya venía de la goleada frente a Lanús, con el objetivo de darle continuidad y confianza al equipo. Sin embargo, en la previa del viaje a Santa Fe aparece un dilema que todavía no está resuelto.

La duda de Úbeda en Boca antes de visitar a Unión en Santa Fe Boca vs Talleres El lateral derecho de Boca, Juan Barinaga, podría volver a ser titular tras recuperarse de la lesión. Fotobaires La defensa dejó algunas dudas y es uno de los sectores que el cuerpo técnico revisa con más atención. En particular, el lateral derecho aparece como el puesto más sensible y podría haber una modificación si el entrenador decide realizar un ajuste.

En ese contexto, Marcelo Weigandt, resistido por muchos hinchas desde su vuelta del préstamo a Inter Miami, es el que corre riesgo de perder su lugar. El principal candidato para meterse en el equipo sería Juan Barinaga, quien ya superó su lesión y vuelve a estar disponible para disputar el puesto.