La cruda frase de Barros Schelotto sobre Tevez tras el frío saludo antes de Vélez-Talleres: "La verdad..."

Guillermo Barros Schelotto habló tras la derrota de Vélez ante Talleres y dejó una frase fuerte sobre su vínculo con Carlos Tevez.

Tensión entre ídolos xeneizes: el Mellizo explicó su saludo con Carlos Tevez y aclaró cómo es hoy su relación con el DT de Talleres.

Talleres dio el golpe en Liniers y derrotó 1-0 a Vélez, en un partido que tuvo un condimento especial: el cruce entre Carlos Tevez y Guillermo Barros Schelotto, dos ídolos de Boca que se vieron las caras como entrenadores.

Sin embargo, el saludo previo al inicio fue tan frío como breve (casi de compromiso), dejando en claro que la relación entre ambos no atraviesa su mejor momento.

El frío saludo entre Guillermo y Carlitos en la previa del partido Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984716662042472629&partner=&hide_thread=false Guillermo Barros Schelotto lo fue a saludar a Carlitos Tevez en la previa de Vélez vs. Talleres... ¿DEMASIADO FRÍO? ¿QUÉ TE PARECE? pic.twitter.com/vaxnyGTsyV — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025 Consultado tras la derrota, el Mellizo no esquivó la pregunta y fue directo: “Fui a saludar al técnico rival, la verdad que no tengo ninguna relación con Carlos que sea fuera del campo de juego”, reconoció. Y agregó: “Lo respeto como persona, como jugador, como excompañero. Hemos vivido muchas cosas juntos y hoy lo fui a saludar como a cualquier otro técnico rival”.

Guillermo Barros Schelotto habló sobre su relación con el Apache

La declaración del Mellizo reavivó viejas tensiones. Desde hace tiempo se sabe que el vínculo entre ambos quedó marcado por la final de la Copa Libertadores 2018, cuando Tevez, siendo una de las figuras del plantel, no sumó minutos en la caída de Boca ante River en Madrid.

El Apache, años más tarde, recordó aquel episodio en ESPN y fue contundente: “No lo entiendo. Si le preguntás a los hinchas de River, siempre me tuvieron miedo… En la revancha creía que iba a jugar, pero no cicatriza”.