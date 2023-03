El palazo de Tevez a Guillermo Barros Schelotto por la final de Madrid: “No entiendo que me haya…”

La final de la Copa Libertadores 2018, la cual se definió en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, quedará grabada en la retina de los fanáticos del fútbol. En su visita al programa F10, de ESPN, Carlos Tevez fue contundente a la hora de referirse a la decisión de Guillermos Barros Schelotto, quien decidió no darle participación en los 120 minutos que duró el partido.

El Apache, uno de los jugadores más queridos de la historia de Boca, no dudó a la hora de hablar de la postura que tomó el Mellizo en uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol argentino: "No, no lo entiendo. Si vos le preguntás a los hinchas de River, siempre me tuvieron miedo. Le hago el gol en la semifinal, le hago la gallinita, tengo un prontuario con River....".

Luego de sumar algunos minutos y tener protagonismo en el partido de ida disputado en la Bombonera, Tevez soltó: "En la revancha creía que iba a jugar. A esta altura no cicatriza, al hincha de Boca le queda siempre. Así como al hincha de River que ganó la Libertadores le va a quedar para siempre".

Al ser consultado sobre si, en su momento, se sentía en condiciones de exigir la titularidad en Boca, el Apache soltó: "No, pero soy Carlos Tevez. Si yo tengo a Carlos Tevez en el banco en una final contra River, lo pongo. Si yo lo tengo a Guillermo y un 9 que está haciendo goles, yo lo pongo a Guillermo. Hoy viéndolo desde otro lado".