Tevez habló de su futuro tras su paso como DT de Central: “Me gustaría dirigir en…”

Carlos Tevez tuvo su primera experiencia como DT en Rosario Central. Con algunos altibajos y el hito de haber ganado el clásico ante Newell's, el Apache dejó el Canalla por la inestabilidad institucional del club canalla, que terminó con unas elecciones horas antes de que Argentina salga campeón del mundo en Qatar 2022. Tras esta primera experiencia, el ídolo de Boca reveló qué le gustaría para su futuro.

En una entrevista con ESPN F10, el exentrenador de la Academia rosarina dio a conocer sus pasos a seguir tras su debut en los bancos de suplentes: "Me gustaría dirigir en el fútbol argentino", aseguró.

En la misma línea, Tevez agregó: "Me gustaría seguir haciendo mis primeros pasos en Argentina. Después, uno siempre como entrenador va a apuntar a dirigir en Europa, a otros países".

Luego, uno de los panelistas le preguntó por su debilidad por los jugadores jóvenes, ya que había nombrado a Facundo Buonanotte y Gino Infantino como dos de sus 'debilidades', y le nombró el cargo vacante de Selección argentina Sub 20. Lejos de achicarse, Tevez contestó: "La Selección es un sueño, ya sea Sub 20, Sub 17. Igual, debería prepararme, pensar un proyecto y presentarlo".

Por último, Carlitos aseguró que, pese a sus ganas, tampoco pierde el sueño por tomar cualquier equipo para volver a dirigir cuanto antes: "La voy llevando bien, siempre la llevo bien. Tengo una familia estable. No es que extraño demasiado, estoy bien. Siempre uno quiere estar, pero tranquilo, sin volverse loco. Hicimos un trabajo con los chicos interesante, importante. Cuando llegamos a Central, potenciamos a los chicos en lo físico. Central corría 50 minutos y se moría. Hicimos una mini pretemporada para competir. Si no estás bien físicamente bien, no podés competir en el fútbol argentino".