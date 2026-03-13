El ambicioso proyecto de un club del fútbol mendocino, con un exjugador histórico a la cabeza

Una reconocida institución del fútbol mendocino sueña con volver a participar en torneos de AFA. Lo comandará un referente de la provincia.

Un histórico club del fútbol mendocino elaboró un ambicioso proyecto deportivo que estará enfocado, principalmente, en volver a participar de los torneos nacionales durante 2027. Y bajo el comando de un jugador que dejó una huella en el ámbito local, sueñan con competir en las categorías más importantes del país.

Se trata del Club Social y Deportivo Montecaseros, representante del norte del departamento San Martín, que bajo la dirección deportiva de Walter Vikingo Maladot, histórico jugador de las décadas del ´80 y ´90, armó una estructura que buscará marcar un antes y un después en el fútbol mendocino.

maladot montecaseros El Vikingo Maladot jugó en varios clubes argentinos y del exterior y ahora buscará llevar bien alto al Lobo del Norte. Bajo la presidencia de José Pipo Álvarez, el Lobo del Norte inició este año un camino que tendrá como principal objetivo ocupar una de las plazas del flamante Torneo Argentino del Interior, el certamen nacional de AFA presentado recientemente que se disputará a partir del año que viene.

El ambicioso proyecto de un club del fútbol mendocino Este jueves, en el estadio ubicado en el carril Montecaseros, la institución del este provincial presentó de forma oficial los distintos planteles que van a competir durante la actual temporada, tanto de primera división masculina como femenina, como así también de las divisiones inferiores.