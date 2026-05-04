Video: un árbitro se salvó de milagro de ser atacado en un partido del fútbol mendocino

El juez del encuentro se salvó por pocos centímetros de sufrir una agresión física durante un partido del fútbol local. El video es tremendo.

El fútbol mendocino volvió a ser noticia por otro hecho de violencia, en este caso en Tunuyán.

Un nuevo hecho de violencia empañó otra vez un partido del fútbol mendocino, que no terminó con mayores consecuencias por apenas unos centímetros y gracias el envidiable estado físico de un árbitro. El acontecimiento quedó registrado en un video, lo que generó diferentes reacciones en las redes sociales por la gravedad del caso.

El tremendo hecho se dio en la cancha del Club Atlético Manantiales en el marco del encuentro entre Sociedad y Academia, correspondiente a una nueva fecha de la Primera División de la Liga Tunuyanina de Fútbol, en donde el árbitro Alejandro Pexo estuvo muy cerca de sufrir un ataque por parte de los jugadores y simpatizantes del equipo local.

Este nuevo episodio de violencia volvió a empañar el normal desarrollo de una de las ligas más importantes del Valle de Uco, que ahora deberá tomar cartas en el asunto para definir si habrá alguna sanción para los jugadores involucrados, más allá que no llegaron a concretar ninguna agresión física.

Un árbitro del fútbol mendocino se salvó de milagro El hecho se inició cuando Pexo tomó la determinación de expulsar a un jugador de Sociedad, que hasta ese momento perdía ante Academia por 3 a 0. Según se pudo observar en el video, los futbolistas reaccionaron ante la decisión del juez del encuentro y decidieron tomar partida contra la autoridad junto con algunos hinchas que invadieron el campo de juego.

Embed - Violencia en el fútbol mendocino.