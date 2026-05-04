Mazazo para Costas: Racing perderá a una de sus figuras para la definición del Torneo Apertura

Este lunes se confirmó la lesión de uno de los mejores jugadores de Racing en lo que va del 2026. Quién es y el tiempo estimado de recuperación.

El golpe le cayó en el peor momento a Racing, que sumó un nuevo problema justo cuando se vienen los partidos más importantes del semestre. En medio de un clima cargado por los malos resultados y las tensiones internas, el equipo de Gustavo Costas sufrió una más que baja sensible.

La noticia tiene que ver con Ezequiel Cannavo, uno de los puntos más altos de la Academia en lo que va del año. El lateral derecho sufrió una molestia muscular por la que debió pedir el cambio en el 0-0 ante Huracán en el Cilindro de Avellaneda: se retiró entre lágrimas y enseguida encendió las alarmas en Avellaneda.

Qué lesión tiene Cannavo: ¿Racing lo pierde por el resto del semestre? Los estudios realizados este lunes confirmaron lo que se temía: desgarro en el recto anterior de la pierna derecha. El tiempo de recuperación estimado es de tres semanas, lo que lo deja prácticamente afuera de los cruces de playoffs del Torneo Apertura y, al mismo tiempo, de los últimos tres partidos de la Sudamericana, donde Racing ya no tiene margen de error (está tercero con 4 puntos, por debajo de Botafogo -7- y Caracas -6-).

Ezequiel Cannavo se desgarró y Racing lo pierde por el resto del semestre. Ezequiel Cannavo se desgarró y Racing lo pierde por el resto del semestre. Foto: Maxi Failla - Clarín

El problema para Costas no termina ahí. Su reemplazante natural, Gastón Martirena, tampoco está en plenitud física. El uruguayo arrastra un esguince acromioclavicular izquierdo y todavía siente molestias, por lo que su presencia en los próximos compromisos también es una incógnita, aunque hay optimismo.