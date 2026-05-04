La cámara que confirma si hubo penal o no sobre Cuello en San Lorenzo-Independiente, que no se vio en TV

El delantero del Ciclón cayó en el área a segundos del final del clásico y el árbitro le mostró la segunda amarilla por una supuesta simulación. ¿Era falta?

La polémica del final en el Nuevo Gasómetro ya tiene una imagen que parece cerrar la discusión. En la derrota 2-1 de San Lorenzo ante Independiente, una cámara alternativa dejó en evidencia qué pasó realmente en la jugada que terminó con la insólita expulsión de Alexis Cuello y generó el estallido azulgrana.

El Ciclón, que igualmente selló su pase a los octavos de final del Torneo Apertura, quedó muy condicionado por el resultado: jugará la próxima instancia como visitante (posiblemente vs. River en el Monumental) y sin una de sus máximas figuras. En ese sentido, todos los cañones apuntaron contra el arbitraje de Pablo Dóvalo.

En el cierre del clásico, con el equipo volcado al ataque buscando el empate agónico, Cuello se metió al área a pura gambeta y cayó ante la marca de Rodrigo Fernández Cedrés. El Pedro Bidegain explotó pidiendo penal, pero el juez sorprendió a todos: interpretó simulación, le mostró la amarilla y, como el delantero ya estaba amonestado, lo expulsó.

En caliente, la bronca fue total en Boedo. Sin embargo, con el correr de las horas apareció una toma que no se vio en la transmisión oficial y que aporta claridad. Desde la platea ubicada detrás de los bancos se observa cómo Cuello estira la jugada, detecta que no llega a la pelota y, ante el intento de Cedrés de disputar, se deja caer sin que haya contacto suficiente. La conclusión es contundente: no hubo penal.

Video: ¿era penal para San Lorenzo en la última jugada del clásico? La toma que demuestra que no hubo penal de Fernández Cedrés sobre Alexis Cuello. La toma que demuestra que no hubo penal de Fernández Cedrés sobre Alexis Cuello. Video X: @CachiPonio