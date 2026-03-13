San Lorenzo quiere a un jugador de Racing: quién es y la respuesta de la dirigencia de Diego Milito

Tras la durísima lesión de Hernández, San Lorenzo se contactó con la dirigencia de la Academia para fichar a un jugador que no tiene mucho rodaje con Costas.

San Lorenzo va a la carga por un futbolista de Racing tras la lesión del Tonga Hernández.

A pesar de que el empate con Boca en la Bombonera no fue un resultado malo para San Lorenzo, las dos noticias que llegaron por parte de los estudios médicos de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti fueron un golpazo para Damián Ayude y todo el plantel azulgrana.

Ambos futbolistas sufrieron la rotura de los ligamentos cruzados (uno de la rodilla derecha y otro de la izquierda) y estarán entre 6-8 meses afuera de los terrenos de juego. El golpe fue muy duro para el Ciclón, ya que ambos son referentes del vestuario y sobre todo el Tonga, quien también es el capitán del equipo.

Tras confirmarse la pésima noticia, la dirigencia del San Lorenzo tiene la posibilidad de incorporar algún refuerzo para reemplazarlos y el primer nombre apuntado para sustituir al “Pibe de los Astilleros” es Agustín García Basso, futbolista que no viene sumando muchos minutos en Racing.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RomanKotler/status/2032241597543317882&partner=&hide_thread=false Avanzan las charlas entre #SanLorenzo y Agustín García Basso.



Al defensor de 33 años le interesa la posibilidad de llegar a CASLA.



* Primero se está hablando para ponerse de acuerdo en el contrato del jugador y, si eso ocurre, se avanzará para buscar su salida de… pic.twitter.com/Hzk81F1fYl — Román (@RomanKotler) March 12, 2026 Agustín García Basso, el apuntado por San Lorenzo para reemplazar a Hernández Ante ello, el Pitu Barrientos se comunicó con Sebastián Saja y toda la dirigencia encabezada por Diego Milito y le preguntó condiciones. Por su parte, la dirigencia de la Academia fijó postura al respecto y fue contundente sobre una posible salida del exfutbolista de Independiente del Valle: solo dejaría ir al defensor si la oferta le cierra desde lo deportivo y lo institucional, según informó TyC Sports.

Por su parte, el Ciclón tiene una política definida en materia de contrataciones en la actualidad: no se irá de sus parámetros financieros y tampoco firmará contratos de alto costo o préstamos que no pueda afrontar.