San Lorenzo quiere a un jugador de Racing: quién es y la respuesta de la dirigencia de Diego Milito
Tras la durísima lesión de Hernández, San Lorenzo se contactó con la dirigencia de la Academia para fichar a un jugador que no tiene mucho rodaje con Costas.
A pesar de que el empate con Boca en la Bombonera no fue un resultado malo para San Lorenzo, las dos noticias que llegaron por parte de los estudios médicos de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti fueron un golpazo para Damián Ayude y todo el plantel azulgrana.
Ambos futbolistas sufrieron la rotura de los ligamentos cruzados (uno de la rodilla derecha y otro de la izquierda) y estarán entre 6-8 meses afuera de los terrenos de juego. El golpe fue muy duro para el Ciclón, ya que ambos son referentes del vestuario y sobre todo el Tonga, quien también es el capitán del equipo.
Tras confirmarse la pésima noticia, la dirigencia del San Lorenzo tiene la posibilidad de incorporar algún refuerzo para reemplazarlos y el primer nombre apuntado para sustituir al “Pibe de los Astilleros” es Agustín García Basso, futbolista que no viene sumando muchos minutos en Racing.
Agustín García Basso, el apuntado por San Lorenzo para reemplazar a Hernández
Ante ello, el Pitu Barrientos se comunicó con Sebastián Saja y toda la dirigencia encabezada por Diego Milito y le preguntó condiciones. Por su parte, la dirigencia de la Academia fijó postura al respecto y fue contundente sobre una posible salida del exfutbolista de Independiente del Valle: solo dejaría ir al defensor si la oferta le cierra desde lo deportivo y lo institucional, según informó TyC Sports.
Por su parte, el Ciclón tiene una política definida en materia de contrataciones en la actualidad: no se irá de sus parámetros financieros y tampoco firmará contratos de alto costo o préstamos que no pueda afrontar.
La postura de Racing y la de San Lorenzo no concuerdan y Basso estaría lejos de llegar
Con el libro de pases limitado por reglamento, San Lorenzo se ve forzado a rastrear alternativas dentro del ámbito local o entre futbolistas que actualmente se encuentran sin equipo. En ese escenario, García Basso aparecía como una opción que encajaba a la perfección por sus características y experiencia en el puesto, aunque las gestiones nunca lograron tomar impulso y quedaron estancadas rápidamente.
Desde Avellaneda marcaron la cancha desde el inicio: Racing no atraviesa urgencias económicas ni deportivas que lo obliguen a desprenderse del defensor. Así, en Boedo deberán reactivar la búsqueda en un mercado cada vez más acotado; el lugar para incorporar sigue disponible y la necesidad está sobre la mesa, pero el calendario avanza y el margen de maniobra se reduce.