Revelan el motivo de los efusivos gestos de Riquelme en su palco tras el 1-1 de Boca ante San Lorenzo

Minutos después del clásico en la Bombonera, las cámaras captaron a Juan Román Riquelme disgustado por errores puntuales del equipo. El trasfondo.

Riquelme y una gesticulación que llamó la atención tras el cuarto empate consecutivo de Boca en la Bombonera, esta vez contra el Ciclón.

Boca volvió a decepcionar con otro pobre empate en la Bombonera, esta vez 1-1 ante San Lorenzo, y los hinchas despidieron al equipo con silbidos que, principalmente, apuntaron hacia Claudio Úbeda. En ese contexto, una de las imágenes más fuertes que dejó el clásico tuvo como protagonista a Juan Román Riquelme.

Como es costumbre, el presidente del Xeneize observó el encuentro frente al Ciclón desde su palco presidencial. Pero, a diferencia de lo que ocurrió contra Gimnasia de Mendoza, donde bajó las persianas ni bien finalizó el match, esta vez prefirió dejar todo al descubierto y es ahí donde se lo vio como nunca antes.

Un largo rato después del partido, las cámaras captaron a Riquelme conversando con su entorno más cercano -personas del staff del club- de una manera muy particular: gesticulando de manera efusiva, como hablando de situaciones del juego que, al parecer, no le gustaron o lo dejaron disconforme.

El motivo de los gestos de Juan Román Riquelme en su palco tras el 1-1 ante San Lorenzo Y lo cierto es que no pasó mucho tiempo en que saliera a la luz el por qué de la fuerte reacción de JRR. De hecho, ocurrió apenas unas horas después del duelo en el Templo: el enojo del ídolo xeneize no es con Úbeda, sino más bien con errores puntuales que cometieron los defensores de Boca en el transcurso de la noche. La información fue revelada por el periodista Patricio Burlone en La Noche de TyC Sports.