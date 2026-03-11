La reacción de los hinchas de Boca con Claudio Úbeda tras el final del clásico con San Lorenzo

Los hinchas de Boca reprobaron el cambio de Zufiaurre por Bareiro y apuntaron directamente contra Claudio Úbeda tras el final del clásico.

La Bombonera explotó tras el empate con San Lorenzo y el apuntado fue Claudio Úbeda, DT de Boca.

El empate 1-1 entre Boca y San Lorenzo por la fecha 10 del Torneo Apertura terminó con una fuerte reprobación de los hinchas en la Bombonera. Los silbidos bajaron desde las tribunas apenas terminó el partido y el principal apuntado fue Claudio Úbeda.

A diferencia de otras jornadas, los jugadores quedaron al margen del enojo del público. Mientras saludaban a los hinchas, el foco de la bronca se trasladó directamente al entrenador, que recibió una silbatina cada vez más fuerte mientras caminaba hacia el túnel rumbo a los vestuarios.

Así se retiró Claudio Úbeda de La Bombonera Fuerte silbatina a Claudio Úbeda después del empate entre Boca y San Lorenzo Fuerte silbatina a Claudio Úbeda después del empate entre Boca y San Lorenzo. ESPN Las cámaras de la transmisión oficial incluso captaron a un hincha gritándole “¡Andate, c...!” en medio del clima de enojo que se vivía en el estadio.

Uno de los detonantes del malestar fue la decisión del DT sobre el final del partido. Úbeda realizó su único cambio recién a los 90 minutos, cuando decidió mandar a la cancha a Iker Zufiaurre en lugar de Adam Bareiro, en un movimiento que generó sorpresa entre los hinchas, ya que estaba igualando de local y cambió "figurita por figurita".