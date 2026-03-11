Boca no pudo sostener la ventaja y empató 1-1 con San Lorenzo en un clásico muy caliente en la Bombonera

Diez minutos después del 1-0 de Ascacibar para Boca, el delantero de San Lorenzo puso la igualdad en la Bombonera, que otra vez reprobó a Úbeda con silbidos.

Merentiel se lleva el balón ante la marca de Tripichio. Boca y San Lorenzo jugaron un partido entretenido y caliente en la Bombonera.

Boca empató 1-1 con San Lorenzo en el estadio Alberto J. Armando, en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos llegaban con 12 puntos y buscan afirmarse en los puestos de clasificación.

El Xeneize abrió el marcador a los 11 minutos de juego con el gol de Santiago Ascacibar pero, 10 minutos después, el Ciclón lo empató con el tanto de Gregorio Rodríguez.

Sobre la derecha del área, Miguel Merentiel desbordó y tocó en corto para Milton Delgado que abrió al punto penal para Ascacibar que, en soledad, le pegó sutilmente al palo diestro del arquero paraguayo Orlando Gill y puso el 1-0.

El gol de Santiago Ascacibar para el 1-0 de Boca ante San Lorenzo Ruso Ascacibar marcó el 1-0 de Boca ante San Lorenzo Ruso Ascacibar marcó el 1-0 de Boca ante San Lorenzo. ESPN El delantero Gregorio Rodríguez marcó el 1-1 para San Lorenzo ante Boca a los 21 minutos del complemento. Tras un desborde del uruguayo Mathias De Rítis por la derecha, el ex jugador de Banfield llegó al fondo y metió el buscapié al segundo palo para Rodríguez que solo la tuvo que empujar ante la ausencia del arquero Agustín Marchesín que quedó a mitad de camino.

Gregorio Rodríguez puso el 1-1 para San Lorenzo en la Bombonera Embed ENTRÓ Y FESTEJÓ: Gregorio Rodríguez marcó el 1-1 de San Lorenzo contra Boca en La Bombonera.



Tras el pitazo final de Pablo Echavarría, otra vez los silbidos de los hinchas xeneizes se hicieron sentir desde las tribunas. Pero esta vez hubo una diferencia clara: los jugadores no fueron el blanco del descontento. El malestar apuntó directamente a Claudio Úbeda.