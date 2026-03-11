Alarma en San Lorenzo: Ezequiel Cerutti salió lesionado en el primer tiempo del clásico ante Boca

El delantero de San Lorenzo se resbaló en una jugada en la mitad de cancha y tuvo que abandonar el terreno a los 20' de juego.

Sufre San Lorenzo. Ezequiel Cerutti tiró una pase con un taco, pisó mal, sintió un dolor en la rodilla derecha y dejó el campo de juego.

El delantero del Ciclón Ezequiel Cerutti se lesionó en el primer tiempo del partido entre Boca Juniors y San Lorenzo, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, y debió salir a los 20 minutos.

La jugada ocurrió en la mitad de la cancha cuando el atacante fue a disputar una pelota tras un lateral. En ese movimiento se resbaló y quedó tendido en el césped tomándose la rodilla derecha.

Tras recibir atención médica, el delantero no pudo continuar y fue retirado en el carrito, mientras que el entrenador Damián Ayude decidió reemplazarlo por Nahuel Barrios.

Ya en el banco de suplentes, Cerutti mostró gestos de angustia e incertidumbre por la lesión, justo en un partido que marcaba su regreso a las canchas.