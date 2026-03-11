Presenta:

Alarma en San Lorenzo: Ezequiel Cerutti salió lesionado en el primer tiempo del clásico ante Boca

El delantero de San Lorenzo se resbaló en una jugada en la mitad de cancha y tuvo que abandonar el terreno a los 20' de juego.

Diego Bautista

Sufre San Lorenzo. Ezequiel Cerutti tiró una pase con un taco, pisó mal, sintió un dolor en la rodilla derecha y dejó el campo de juego.

El delantero del Ciclón Ezequiel Cerutti se lesionó en el primer tiempo del partido entre Boca Juniors y San Lorenzo, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, y debió salir a los 20 minutos.

La jugada ocurrió en la mitad de la cancha cuando el atacante fue a disputar una pelota tras un lateral. En ese movimiento se resbaló y quedó tendido en el césped tomándose la rodilla derecha.

La desafortunada jugada de la lesión de Ezequiel Cerutti en San Lorenzo

El momento de la lesión de Ezequiel Cerutti

Tras recibir atención médica, el delantero no pudo continuar y fue retirado en el carrito, mientras que el entrenador Damián Ayude decidió reemplazarlo por Nahuel Barrios.

Ya en el banco de suplentes, Cerutti mostró gestos de angustia e incertidumbre por la lesión, justo en un partido que marcaba su regreso a las canchas.

El atacante volvía a jugar después de haberse perdido los encuentros frente a Instituto y Talleres de Córdoba por una molestia muscular.

