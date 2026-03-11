Otra visita top en la Bombonera: fue campeón del mundo con España en 2010 y vivió el Boca-San Lorenzo

La Bombonera volvió a tener un visitante de lujo. Una figura del fútbol europeo apareció en las tribunas para vivir de cerca el clásico Boca- San Lorenzo.

David Silva sorprendió en la Bombonera y vivió desde la platea el clásico Boca-San Lorenzo.

La Bombonera volvió a tener un visitante de lujo. El exmediocampista español David Silva estuvo presente en el estadio Alberto J. Armando para presenciar el duelo entre Boca Juniors y San Lorenzo, correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

A diferencia de otras celebridades que suelen mirar los partidos desde los palcos, el exjugador español eligió la platea para vivir la experiencia completa del estadio xeneize y presenciar el recibimiento del equipo junto a los hinchas.

David Silva apareció en la platea para ver Boca vs San Lorenzo David Silva, campeón del mundo con España en 2010, estuvo presente en la Bombonera y se puso la de Boca David Silva, campeón del mundo con España en 2010, estuvo presente en la Bombonera y se puso la de Boca ESPN El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 fue visto incluso con una camiseta de Boca mientras disfrutaba del ambiente del estadio, uno de los más reconocidos del fútbol mundial.

Silva se retiró del fútbol profesional el 27 de julio de 2023, a los 37 años, luego de sufrir una grave lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento con Real Sociedad.