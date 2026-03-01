El fuerte cantito de hinchas de Boca al que no se plegó La 12 tras el empate ante Gimnasia de Mendoza

Tras el empate ante el Lobo mendocino, algunos hinchas de Boca ubicados en la popular sur y en las plateas comanzaron a entonar un cantito al cual La 12 no se sumó.

Luego del gran triunfo por Copa Argentina, Boca volvió a mostrar una pésima imagen ante su gente en la Bombonera. Por la octava fecha del Torneo Apertura, el equipo dirigido por Claudio Úbeda empató 1-1 ante Gimnasia de Mendoza y sumado a la derrota frente a Vélez en Liniers llegó a los cuatro partidos sin ganar (3 empates y una derrota).

Este resultado y el mal funcionamiento del equipo provocaron el enojo de los hinchas xeneizes y al igual que frente a Platense y Racing estallaron ante la apatía del equipo y entonaron el característico: "Movete, Xenize, movete..." apenas el equipo sacó del medio tras el gol de Franco Paredes para el Lobo mendocino.

El fuerte cantito de hinchas de Boca al que no se plegó La 12 No obstante, ese no fue el único cántico que se escuchó en las tribunas de la Bombonera. Cuando Pablo Dóvalo pitó el final del partido, los silbidos se hicieron presente hasta que el equipo se metió en el túnel de vestuarios y desde la popular sur y las plateas, se entonó: "A ver, a ver los jugadores si pueden oír, por la camiseta de Boca matar o morir".

Al escuchar esto, La 12, como viene siendo costumbre en los últimos partidos, intentó tapar los cánticos de protesta con otro tipo de canciones, pero la furia de los hinchas de Boca era tan grande que se escuchó mucho más que las canciones que cantaba la barrabrava.

¿Qué se le viene a Boca? El clima en La Boca está lejos de la calma y la única forma de descomprimir la tensión es con un triunfo que vuelva a encender la ilusión. Pero el desafío inmediato no será sencillo: el próximo miércoles, Boca visitará a Lanús, actual campeón de la Recopa Sudamericana, en un examen exigente que pondrá a prueba su carácter. Luego, el 11 de marzo, regresará a la Bombonera para afrontar otro duelo de alto voltaje frente a San Lorenzo desde las 19:45, en una seguidilla que puede marcar un antes y un después en su temporada.