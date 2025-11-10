Las imperdibles fotos de Dua Lipa en el palco de la Bombonera viendo el Superclásico entre Boca y River

La cantante revolucionó el enfrentamiento. Su presencia, tras dos shows en el estadio de River, desató una catarata de emociones y se convirtió en la imagen del partido.

El Superclásico del Torneo Clausura 2025 tuvo un condimento internacional que nadie esperaba: Dua Lipa presenciando el duelo entre Boca y River desde un palco exclusivo en La Bombonera. La noticia explotó y las fotos se viralizaron de inmediato.

La visita fue una sorpresa total. Tras sus dos noches multitudinarias en el Estadio Monumental , la cantante decidió extender su estadía en Buenos Aires. Aceptó una invitación especial del club local, Boca Juniors, para vivir la experiencia del partido más importante del fútbol argentino.

Su llegada al estadio no pasó desapercibida. Rodeada de su familia y con un operativo de seguridad discreto pero firme , la artista ingresó vestida con un perfil bajo, sin dar declaraciones. Aun así, su sola presencia rompió el protocolo y encendió los murmullos y las cámaras de los celulares en los pasillos del estadio.

Las fotos que revolucionaron las redes 3R7A1789[1] Dua Lipa en la Bombonera. Créditos: Archivo MDZ La aparición de Dua Lipa en un palco preferencial fue interpretada de inmediato como una jugada estratégica de Boca. Era la oportunidad de mostrarle a una estrella global el clima único del Superclásico en su casa.

En redes sociales, la visita desató una ola de especulaciones. El debate se encendió porque, horas antes, había circulado una foto de la cantante con "la otra camiseta" (en alusión a la de River, donde había tocado). Esto desató teorías sobre favoritismos y "cambios de bando", sumando un picante inesperado al partido.