Por qué Dua Lipa está en la Bombonera para ver el Superclásico del fútbol argentino

Luego de dos noches explosivas en River, Dua Lipa sorprendió al aparecer en la Bombonera para vivir el Superclásico más caliente del año.

La cantante británica se llevó todos los flashes en la tarde de La Bombonera. Foto: captura de TV.

El Superclásico entre Boca y River sumó un condimento inesperado. A la tensión, el color y la pasión del partido más importante del país, se le agregó una presencia de lujo: Dua Lipa, la estrella británica del pop, fue vista en uno de los palcos de La Bombonera.

La cantante de 30 años, que se presentó viernes y sábado ante un Monumental repleto, decidió quedarse un día más en Buenos Aires antes de seguir su gira sudamericana. En las últimas horas, desde el entorno de Boca confirmaron que fue invitada por la dirigencia xeneize para conocer el estadio y disfrutar del Superclásico.

Dua Lipa cambió el escenario por la Bombonera Dua Lipa está en la Bombonera Dua Lipa está en la Bombonera ESPN Las cámaras la captaron en el palco número 5 del Estadio Alberto J. Armando, acompañada por su equipo de seguridad, mientras seguía con atención la entrada en calor de ambos equipos. En la previa, la cuenta oficial de River había publicado imágenes suyas luciendo la camiseta del Millonario, lo que generó dudas hasta último momento sobre su presencia en el clásico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1987495395904090356&partner=&hide_thread=false @DUALIPA con los colores más lindos



Acompañada por el Vicepresidente @villarroelnacho, Dua Lipa posó con el Manto Sagrado después de sus recitales en nuestra casa. pic.twitter.com/BP406Cdbxf — River Plate (@RiverPlate) November 9, 2025 Finalmente, Dua Lipa eligió vivir la experiencia en la Bombonera, el escenario que muchos artistas internacionales señalan como uno de los más vibrantes del mundo. Su paso por Argentina no pasó inadvertido: agotó entradas, revolucionó las redes y ahora también dejó su huella en el partido más apasionante del fútbol argentino.