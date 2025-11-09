Dua Lipa habló con un hincha de Boca a la salida de la Bombonera tras el Superclásico: "Me encantó"

Dua Lipa, que presenció el triunfazo de Boca ante River desde los palcos, dejó sus impresiones del partido y de la hinchada azul y oro.

El Superclásico de este domingo, con un triunfazo de Boca Juniors por 2-0 sobre River Plate, tuvo muchos condimentos que lo hicieron especial, tanto en el campo de juego como en las gradas, en las que Dua Lipa se llevó todas las miradas.

Tras sus recitales en el Monumental, la cantante anglo-albanesa fue invitada a presenciar el encuentro en uno de los palcos de la Bombonera y su presencia en el estadio generó furor entre los fanáticos, siendo material de todo tipo de comentarios y hasta memes en redes sociales.

Dua Lipa habló con un hincha de Boca tras el Superclásico Dua Lipa habló con un hincha de Boca tras el Superclásico Una vez finalizado el encuentro, a la salida del Alberto J. Armando, la artista de 30 años fue interceptada por algunos admiradores que aguardaban por ella en la entrada y se acercó al grupo para firmar algunos autógrafos y sacarse fotos.

Un hincha de Boca que estaba allí presente tuvo la oportunidad de intercambiar algunas pocas palabras con ella y le preguntó qué le había parecido el partido y la atmósfera. "Me encantó. La energía es perfecta, la gente...", respondió Dua Lipa en un perfecto español.