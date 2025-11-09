La reacción de Franco Colapinto tras el 2-0 de Boca a River y la coincidencia que enloqueció a los hinchas

Franco Colapinto cerró su fin de semana en Brasil con una sonrisa xeneize y, como si fuera poco, clavó el resultado antes del partido.

El viernes pasado, Boca Juniors había felicitado a Franco Colapinto por su continuidad en la Fórmula 1 con Alpine.

“El público, creo… los fans que estuvieron ahí bancando mucho, y el contrato. No mucho más para sacar”, había dicho en la zona mixta tras ser consultado qué se llevaba de la carrera en San Pablo. Sin embargo, el verdadero motivo de alegría llegaría después, con el 2-0 del Xeneize en el Superclásico.

Apenas se consumó la victoria con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, Colapinto agarró el celular, compartió el posteo oficial de Boca en sus historias y escribió: “Vamooooo”. Pero lo más curioso fue que el piloto ya había anticipado ese marcador días antes.

El posteo de Colapinto tras la victoria de Boca en el Superclásico El posteo de Colapinto tras la victoria de Boca en el Superclásico En la previa, durante una entrevista con Cadena 3, le habían pedido un pronóstico para el Superclásico. “Con un 2-0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien”, respondió entre risas. Dicho y hecho: Boca ganó 2-0 y su pálpito se cumplió al pie de la letra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1987658207381410147&partner=&hide_thread=false @FranColapinto en @Cadena3Com antes del Superclásico:



"Yo con un 2-0 estoy contento. Mientras sea Boquita el que gane, ESTAMOS BIEN".



GRANDE FRANCO. pic.twitter.com/dPxWuaZX9X — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 9, 2025 El propio club no se olvidó de él: el viernes, cuando Alpine anunció su renovación hasta 2026, Boca lo saludó con un mensaje en redes. “A uno de los nuestros, el mayor de los éxitos. Vamos, Franco”, escribieron junto a una foto suya con la camiseta azul y oro.