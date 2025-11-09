La reacción de Franco Colapinto tras el 2-0 de Boca a River y la coincidencia que enloqueció a los hinchas
Franco Colapinto cerró su fin de semana en Brasil con una sonrisa xeneize y, como si fuera poco, clavó el resultado antes del partido.
Aunque no fue un domingo perfecto en la pista, Franco Colapinto encontró una gran razón para sonreír después del Gran Premio de Brasil. El piloto argentino de Alpine terminó 15° en Interlagos, pero unas horas más tarde se desahogó celebrando el triunfo de su querido Boca ante River.
“El público, creo… los fans que estuvieron ahí bancando mucho, y el contrato. No mucho más para sacar”, había dicho en la zona mixta tras ser consultado qué se llevaba de la carrera en San Pablo. Sin embargo, el verdadero motivo de alegría llegaría después, con el 2-0 del Xeneize en el Superclásico.
Apenas se consumó la victoria con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, Colapinto agarró el celular, compartió el posteo oficial de Boca en sus historias y escribió: “Vamooooo”. Pero lo más curioso fue que el piloto ya había anticipado ese marcador días antes.
El posteo de Colapinto tras la victoria de Boca en el Superclásico
En la previa, durante una entrevista con Cadena 3, le habían pedido un pronóstico para el Superclásico. “Con un 2-0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien”, respondió entre risas. Dicho y hecho: Boca ganó 2-0 y su pálpito se cumplió al pie de la letra.
El propio club no se olvidó de él: el viernes, cuando Alpine anunció su renovación hasta 2026, Boca lo saludó con un mensaje en redes. “A uno de los nuestros, el mayor de los éxitos. Vamos, Franco”, escribieron junto a una foto suya con la camiseta azul y oro.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
La Fórmula 1 tendrá ahora un breve descanso antes del cierre de temporada. Colapinto volverá a pista el 23 de noviembre en Las Vegas, luego correrá el 30 en Qatar (con sprint) y finalizará el año el 7 de diciembre en Abu Dhabi.