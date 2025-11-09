¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras finalizar P15 en Brasil?

Franco Colapinto, piloto de Alpine, finalizó en el puesto 15° en Interlagos y se fue sin sumar puntos. Ahora, en dos semanas tendrá un nuevo desafío.

Tras un flojo rendimiento en la jornada del sábado, Franco Colapinto tuvo una sólida actuación este domingo. En su décimo quinta carrera de regreso a la Fórmula 1, el piloto argentino, que largó 16°, finalizó el Gran Premio de Brasil en la posición 15°, luego de un accidentado inicio, pero que al final fue mejorando tras los abandonos de algunos pilotos.

En un GP que estuvo marcado por la gran remontada de Max Verstappen, quien salió desde el Pit Lane y finalizó en el tercer lugar, la sublime defensa de Kimi Antonelli sobre el tetracampeón del mundo en las vueltas finales y la pelea en la mitad de la parrilla entre cinco pilotos para ver quienes ingresaban al top 10.

Por otro lado, el gran ganador de la carrera en Interlagos fue el líder del campeonato mundial de pilotos, Lando Norris, quien arrasó de punta a punta con su McLaren y derrotó a uno de sus perseguidos, Max Verstappen (3°) y a su compañero de equipo, Oscar Piastri (5°).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1987589890091991108&partner=&hide_thread=false LANDO NORRIS WINS THE 2025 SÃO PAULO GRAND PRIX!! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/u1EGFOIHuB — Formula 1 (@F1) November 9, 2025 El GP de Las Vegas, el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1 Tras el GP de Brasil, Franco Colapinto tendrá una semana de descanso para luego volver a la acción y ponerse manos a la obra para mejorar su rendimiento junto a Alpine de cara a la próxima carrera que será el próximo fin de semana del 20 al 23 de noviembre en el Gran Premio de Las Vegas, uno de los circuitos más nuevos del Gran Circo.