Video: así fue la largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil
Franco Colapinto largó 16º en Interlagos y, pese a un toque de Hamilton, pudo ganar algunas posiciones en las primeras vueltas.
Franco Colapinto recibió dos buenas noticias en la previa del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: por trabajos en los autos de Max Verstappen y Esteban Ocon, ambos debieron penalizar y salir desde el pit lane, por lo que el piloto argentino ganó dos lugares en la grilla de partida.
De esta manera, pese a haber clasificado 18º, salió desde el puesto 16. Colapinto, que este fin de semana fue anunciado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026, tuvo una largada ajustada en la que pudo mantener su posición.
Sin embargo, más tarde fue impactado por el británico Lewis Hamilton, aunque afortunadamente sin daños en el Alpine de Colapinto, que continuó ganando posiciones tras los abandonos de Bortoleto y Leclerc.