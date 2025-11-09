Alpine perjudicó a Franco Colapinto con una segunda parada muy lenta: de cuánto fue

Franco Colapinto había llegado a ubicarse 9º en el Gran Premio de Brasil, pero su segunda detención no fue para nada buena.

Franco Colapinto y una segunda parada lenta en el GP de Brasil.

El Gran Premio de Brasil venía siendo bueno para Franco Colapinto, quien llegó a ubicarse en la novena posición durante la primera mitad de la carrera. Sin embargo, una lenta parada en boxes complicó su rendimiento, un hecho que no resulta novedoso para Alpine.

De cuánto fue la segunda parada de Franco Colapinto en boxes En la vuelta 30 de las 71 pactadas, Colapinto ingresó a los boxes para cambiar los neumáticos, pero se mostró disconforme y por radio comunicó que los compuestos no eran buenos. De esta manera, tuvo que volver a parar en la vuelta 44.

Allí optó por cambiar a medios, con el objetivo de llegar con buen ritmo al tramo final. No obstante, el trabajo del equipo Alpine se extendió a 5.4 segundos, una demora considerable para el nivel competitivo de la Fórmula 1.

Con esta pérdida de tiempo, salió último de boxes. No es la primera vez que el argentino sufre por paradas lentas en boxes, un detalle que ya le ha costado posiciones en otras carreras de la temporada.

La reacción de Franco Colapinto Lejos de rendirse, Colapinto aprovechó el rendimiento de los nuevos neumáticos medios y logró marcar la vuelta más rápida de la competencia, demostrando el potencial de su ritmo en pista cuando el auto le responde.