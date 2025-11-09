Por qué Franco Colapinto avanzó dos lugares: largará 16º en el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto subió dos posiciones en la grilla por las penalizaciones a dos pilotos, que partirán desde boxes.

La Fórmula 1 se prepara para un domingo de acción en el Gran Premio de Brasil, que se disputará desde las 14 en el histórico circuito de Interlagos. La carrera final llega con varias modificaciones en la grilla de partida tras un sábado lleno de incidentes y decisiones técnicas de último momento.

Franco Colapinto gana dos lugares en la grilla Durante la noche, Red Bull sorprendió al realizar modificaciones en el auto de Max Verstappen, quien había clasificado en la 16ª posición. El equipo reemplazó el motor, cambió algunas piezas clave y ajustó el setup del monoplaza, lo que obligó al campeón del mundo a largar desde la calle de boxes.

verstappen Red Bull modificó el auto de Max Verstappen, por lo que deberá salir desde boxes. X @F1 Esa sanción permitió que Franco Colapinto, que inicialmente debía partir 18°, subiera al 17° puesto. Sin embargo, minutos después se confirmó que el Haas de Esteban Ocon también rompió el parque cerrado y saldrá desde el pit lane. Con esta segunda sanción, el piloto argentino avanzará un lugar más y finalmente largará 16° en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

Ajustes en el circuito tras los accidentes de la Sprint El sábado, Colapinto protagonizó un duro accidente durante la Sprint, en la séptima vuelta, junto a Oscar Piastri y Nico Hulkenberg en la salida de la "S de Senna". De los tres, solo el Sauber del alemán logró continuar.