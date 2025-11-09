Franco Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Brasil: Norris se quedó con la pole y Gasly sorprendió

Después de un trabajo a contrarreloj de los mecánicos de Alpine, Franco Colapinto pudo disputar la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Brasil, que se corre este domingo en el circuito de Interlagos. Sin embargo, no logró hacer demasiado y quedó afuera en la Q1. Este domingo largará desde el 16º lugar en la grilla.

El más rápido de la qualy fue el británico Lando Norris, que busca consolidar su liderazgo en el campeonato de pilotos con un fin de semana -hasta ahora- impecable. Detrás suyo se ubicó Kimi Antonelli, mientras que Charles Lecler saldrá tercero.

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, logró avanzar a Q3 y se metió P9 para la carrera principal, algo inesperado para un auto de la escudería francesa, que este fin de semana anunció la continuidad del piloto argentino para la temporada 2026.

P9

In the mix for tomorrow's #BrazilGP pic.twitter.com/AsBDkUkOqU — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 8, 2025



Max Verstappen, que tiene la presión de sumar la mayor cantidad de puntos posibles si quiere seguir en la pelea por el título, quedó eliminado en la primera tanda, lo que generó un gran impacto en Brasil.

A massive shock as Verstappen tumbles out of Q1 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/2CAhLTewSg — Formula 1 (@F1) November 8, 2025 Lewis Hamilton, en tanto, no pudo pasar la Q2 y saldrá 13º en la carrera del domingo.