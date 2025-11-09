Presenta:
Lando Norris (McLaren), el gran protagonista del fin de semana hasta ahora.
Franco Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Brasil: Norris se quedó con la pole y Gasly sorprendió

Finalmente, Franco Colapinto pudo disputar la clasificación para la carrera del domingo. Su compañero logró avanzar a la Q3 y largará 9º.

Después de un trabajo a contrarreloj de los mecánicos de Alpine, Franco Colapinto pudo disputar la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Brasil, que se corre este domingo en el circuito de Interlagos. Sin embargo, no logró hacer demasiado y quedó afuera en la Q1. Este domingo largará desde el 16º lugar en la grilla.

El más rápido de la qualy fue el británico Lando Norris, que busca consolidar su liderazgo en el campeonato de pilotos con un fin de semana -hasta ahora- impecable. Detrás suyo se ubicó Kimi Antonelli, mientras que Charles Lecler saldrá tercero.

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, logró avanzar a Q3 y se metió P9 para la carrera principal, algo inesperado para un auto de la escudería francesa, que este fin de semana anunció la continuidad del piloto argentino para la temporada 2026.

Max Verstappen, que tiene la presión de sumar la mayor cantidad de puntos posibles si quiere seguir en la pelea por el título, quedó eliminado en la primera tanda, lo que generó un gran impacto en Brasil.

Lewis Hamilton, en tanto, no pudo pasar la Q2 y saldrá 13º en la carrera del domingo.

Así quedó la grilla de partida para el Gran Premio de Brasil

Minuto a minuto de la clasificación

Clasificación demorada

"La clasificación comenzará en breve una vez que se haya reparado la barrera en la curva 10", informaron desde la organización de la Fórmula 1.

Comenzó la Q1 en Brasil

Franco Colapinto (Alpine) ya participa en la clasificación del Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Sorpresa en los tiempos de punta

Oliver Bearman sorprende y marca el mejor tiempo durante las primeras vueltas de la clasificación en Brasil. Franco Colapinto se ubica 17 y por ahora quedaría afuera de la Q2. Gasly viene marcando muy buenos tiempos y se ubica entre los más rápidos.

Norris no deja dudas

Sobre el final, el líder del campeonato de pilotos marcó el mejor tiempo. Franco Colapinto sigue en el fondo, mientras que Gasly sigue sorprendiendo.

¡Afuera Max!

Verstappen no pasó el corte y se quedó afuera de la Q2, un duro golpe pensando en el campeonato.

Colapinto no pasó el corte

Franco Colapinto terminó P18 y no pudo avanzar a Q2, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró meterse segundo, detrás de Lando Norris.

Bearman sigue intentando

En las primeras vueltas, Oliver Bearman sigue liderando los tiempos de clasificación. Gasly se ubica 11 y por ahora quedaría afuera de la Q3.

Norris, otra vez sobre el final

El británico marcó el mejor tiempo en la Q2, con el sorprendente Haas de Bearman detrás. Gasly fue sexto y avanzó a Q3. Lewis Hamilton quedó eliminado (13º).

Gasly, la gran sorpresa

Afuera de la Q2 quedaron Alonso, Albo, Hamilton, Stroll y Sainz. Pierre Gasly sigue avanzando.

Se corre la Q3

Bearman sigue intentando la hazaña y marca el mejor tiempo en los primeros minutos de la Q3.

Piastri se recupera

Después de un fin de semana complicado, el australiano marca el mejor tiempo a pocos minutos del final de la Q3. Gasly marcha 6º.

Norris imparable

El británico continúa demostrando que tiene el auto más sólido del fin de semana: marcó el mejor tiempo en la Q3, por lo que largará primero en la carrera del domingo, delante de Antonelli y Leclerc. Gasly finalizó P9.

