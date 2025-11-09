Susto en Brasil: Lewis Hamilton chocó a Franco Colapinto y se llevó la peor parte
Franco Colapinto se vio involucrado en un incidente tras la largada en Interlagos: el británico dañó su Ferrari tras intentar superarlo.
El Gran Premio de Brasil tuvo un arranque intenso y con un contacto inesperado entre Franco Colapinto y Lewis Hamilton. En la primera curva de Interlagos, ambos protagonizaron un roce que complicó al británico y -afortunadamente- dejó al argentino sin mayores consecuencias.
El toque entre Franco Colapinto y Lewis Hamilton
En la zona de la "S de Senna", donde suele formarse un embudo por la trayectoria cerrada de los autos, Carlos Sainz dejó sin espacio a Lewis Hamilton y lo tocó, provocando que el siete veces campeón perdiera el control y quedara relegado.
Te Podría Interesar
En su intento por recuperar posiciones, el inglés buscó adelantar a Franco Colapinto, pero no calculó bien la maniobra y terminó impactando contra la parte trasera del Alpine del piloto argentino. Como consecuencia, la Ferrari de Hamilton perdió por completo el alerón delantero, mientras que el monoplaza de Colapinto continuó en pista sin inconvenientes.