Susto en Brasil: Lewis Hamilton chocó a Franco Colapinto y se llevó la peor parte

En la zona de la "S de Senna", donde suele formarse un embudo por la trayectoria cerrada de los autos, Carlos Sainz dejó sin espacio a Lewis Hamilton y lo tocó, provocando que el siete veces campeón perdiera el control y quedara relegado.

En su intento por recuperar posiciones, el inglés buscó adelantar a Franco Colapinto, pero no calculó bien la maniobra y terminó impactando contra la parte trasera del Alpine del piloto argentino. Como consecuencia, la Ferrari de Hamilton perdió por completo el alerón delantero, mientras que el monoplaza de Colapinto continuó en pista sin inconvenientes.