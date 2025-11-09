Franco Colapinto se mostró decepcionado tras terminar 15º en Brasil: "El auto iba bastante raro"

El piloto argentino Franco Colapinto hizo un balance de lo que fue la carrera en el Gran Premio de Brasil, la que calificó como "un poco aburrida".

Franco Colapinto tuvo, dentro de todo, un buen desempeño en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y terminó 15º. Sin embargo, tras la carrera se mostró decepcionado por el rendimiento del auto, a pesar de que llegó a estar 9º.

Qué dijo Franco Colapinto tras terminar P15 en Brasil “Creo que hicimos una estrategia muy parecida a todos los demás y eso hizo que no tengamos oportunidades”, lamentó el piloto argentino ante los medios una vez concluida la carrera, que fue ganada por Lando Norris.

“Fui atrás de Fernando (Alonso) toda la carrera y era muy difícil de pasar. Fue una carrera un poco aburrida”, indicó Colapinto. Y agregó: “El ritmo no era malo, pero tampoco sentí que tenía buen grip o un buen balance. El auto iba bastante raro, hay cosas para ver. No muy contento con cómo va el auto”.

Por su parte, sobre el toque con Lewis Hamilton en la primera vuelta de la carrera, mencionó: "Lo vi por el espejo. Ni me di cuenta, pero me tocó con el alerón y se le rompió el ala. Así que creo que fue un error de cálculo. Igual, creo que no hubo daño en mi auto por eso".

El toque de Hamilton a Colapinto en el GP de Brasil Finalmente, se refirió a la próxima fecha del calendario, que se disputará dentro de dos semanas: “Ojalá que tengamos un buen fin de semana en Las Vegas”.