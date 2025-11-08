Antonelli culpó a Norris por los accidentes de Oscar Piastri, Nico Hulkenberg y Franco Colapinto: el motivo
El joven piloto italiano aseguró por radio que el británico provocó una peligrosa acumulación de agua en pista que derivó en los despistes durante la Sprint.
La carrera Sprint del Gran Premio de Brasil dejó varios incidentes y un "culpable" inesperado. Tras el fuerte accidente de Oscar Piastri, seguido por los despistes de Franco Colapinto y Nico Hulkenberg, el italiano Andrea Kimi Antonelli responsabilizó a Lando Norris por haber provocado las condiciones que originaron los choques.
Así fueron los accidentes de Piastri, Hulkenberg y Colapinto en la Sprint
“Norris golpeó el cordón y mucha agua entró en la pista”, aseguró Antonelli por radio durante la competencia, señalando que el líder del Mundial habría arrastrado agua desde el exterior hacia la zona de trazado, reduciendo drásticamente la adherencia.
Todo comenzó cuando Piastri, que marchaba tercero y presionaba al propio Antonelli, perdió el control en la ‘S de Senna’. Su McLaren se fue ancho y terminó contra el muro, dejando al australiano fuera de carrera y comprometido en la lucha por el campeonato.
Instantes después, Franco Colapinto (Alpine) y Nico Hulkenberg (Sauber) también impactaron contra las protecciones, lo que obligó a detener la prueba con bandera roja en Interlagos.
En las imágenes se puede ver los charcos en los pianos. Según lo que explicó Antonelli por radio, Norris agarró esos charcos y “desparramó” más agua al resto del piano. El italiano logra evitar derrapar, pero avisa al equipo. Instantes después son los accidentes de Piastri, Hulkenberg y Franco.