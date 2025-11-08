Antonelli culpó a Norris por los accidentes de Oscar Piastri, Nico Hulkenberg y Franco Colapinto: el motivo

El joven piloto italiano aseguró por radio que el británico provocó una peligrosa acumulación de agua en pista que derivó en los despistes durante la Sprint.

Oscar Piastri fue el primero que se despistó en Interlagos.

Así fueron los accidentes de Piastri, Hulkenberg y Colapinto en la Sprint Los accidentes de Piastri, Hulkenberg y Colapinto en Brasil Los accidentes de Piastri, Hulkenberg y Colapinto en Brasil “Norris golpeó el cordón y mucha agua entró en la pista”, aseguró Antonelli por radio durante la competencia, señalando que el líder del Mundial habría arrastrado agua desde el exterior hacia la zona de trazado, reduciendo drásticamente la adherencia.

Embed Watch closely



Sometimes the small details can tilt a championship title race #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/hx8clxN3yl — Formula 1 (@F1) November 8, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Colapinto_info/status/1987162320875757663&partner=&hide_thread=false Antonelli: "Norris golpeó el cordón y mucha agua entró en la pista"#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/ODg0ASqYGx — Colapinto.info (@Colapinto_info) November 8, 2025 Todo comenzó cuando Piastri, que marchaba tercero y presionaba al propio Antonelli, perdió el control en la ‘S de Senna’. Su McLaren se fue ancho y terminó contra el muro, dejando al australiano fuera de carrera y comprometido en la lucha por el campeonato.

Instantes después, Franco Colapinto (Alpine) y Nico Hulkenberg (Sauber) también impactaron contra las protecciones, lo que obligó a detener la prueba con bandera roja en Interlagos.