El mensaje de Alpine luego del duro golpe de Franco Colapinto en Interlagos

El piloto argentino protagonizó un duro accidente en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil. Alpine dio detalles en sus redes.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) vivió un momento de tensión durante la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, al sufrir un fuerte accidente en la curva 3 del circuito de Interlagos. El piloto se despistó debido a la gran cantidad de agua acumulada en la pista, lo que le hizo perder el control de su monoplaza y terminar fuera de competencia.

En ese mismo sector, también se accidentaron Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hulkenberg (Sauber), en un incidente que obligó a la interrupción de la prueba.

Los accidentes de Piastri, Hulkenberg y Colapinto en Brasil Los accidentes de Piastri, Hulkenberg y Colapinto en Brasil El mensaje de Alpine tras el fuerte accidente de Colapinto Tras el golpe, el equipo Alpine emitió un mensaje de tranquilidad en sus redes sociales, confirmando que Colapinto fue revisado por los médicos y ya se encuentra en buen estado de salud.

“Franco fue trasladado al centro médico tras el incidente en la curva 3 para someterse a revisiones preventivas. Se encuentra bien y los médicos le han dado el alta”, comunicó oficialmente la escudería francesa.