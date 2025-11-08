¿Llega a la clasificación? La incertidumbre de Franco Colapinto tras el duro accidente: "Hay bastantes daños"

Franco Colapinto lamentó su abandono en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil y dio detalles del despiste por el que terminó chocando.

Así fue el accidente de Franco Colapinto en la carrera Sprint en Brasil Así fue el accidente de Franco Colapinto en la carrera Sprint en Brasil Qué dijo Franco Colapinto tras el accidente en Brasil “Una pena, todavía no entiendo bien por qué perdí el auto, creo que había agua”, explicó Colapinto al terminar la prueba, visiblemente decepcionado por el desenlace. El incidente ocurrió a la salida de la ‘S de Senna’, donde también se habían despistado otros pilotos, como Oscar Piastri y Nico Hulkenberg.

El joven de Pilar agregó que las condiciones de pista variaban mucho entre giros: “Varios se fueron ahí, un poco raro el grip de una vuelta a la otra”. Además, manifestó su preocupación por los daños sufridos en su monoplaza: “Ojalá que puedan arreglar el auto, hay bastantes daños”.