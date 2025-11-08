¿Llega a la clasificación? La incertidumbre de Franco Colapinto tras el duro accidente: "Hay bastantes daños"
Franco Colapinto lamentó su abandono en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil y dio detalles del despiste por el que terminó chocando.
Franco Colapinto expresó su frustración luego del accidente que lo obligó a abandonar la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito de Interlagos. El piloto argentino de Alpine había tenido una buena largada, avanzando dos posiciones en la primera vuelta, pero un despiste en la séptima lo dejó fuera de competencia.
Qué dijo Franco Colapinto tras el accidente en Brasil
“Una pena, todavía no entiendo bien por qué perdí el auto, creo que había agua”, explicó Colapinto al terminar la prueba, visiblemente decepcionado por el desenlace. El incidente ocurrió a la salida de la ‘S de Senna’, donde también se habían despistado otros pilotos, como Oscar Piastri y Nico Hulkenberg.
El joven de Pilar agregó que las condiciones de pista variaban mucho entre giros: “Varios se fueron ahí, un poco raro el grip de una vuelta a la otra”. Además, manifestó su preocupación por los daños sufridos en su monoplaza: “Ojalá que puedan arreglar el auto, hay bastantes daños”.
Pese al golpe, Colapinto se mostró confiado en que el equipo Alpine podrá reparar el coche a tiempo para la clasificación, que comienza a las 15 (hora Argentina).