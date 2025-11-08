Lando Norris ganó la carrera Sprint, mientras que Franco Colapinto chocó y tuvo que abandonar

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) sufrió un duro accidente en la séptima vuelta y debió abandonar la carrera sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El incidente ocurrió a la salida de la “S de Senna” en el circuito de Interlagos, el mismo punto donde segundos antes se habían despistado Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hulkenberg (Sauber).

La carrera, que fue detenida con bandera roja durante varios minutos, finalmente fue ganada por el británico Lando Norris (McLaren) que sumó puntos cruciales pensando en el campeonato de pilotos.

lando norris Lando Norris, ganador de la carrera Sprint en el Gran Premio de Brasil. X @F1 Una Sprint emocionante en Brasil El británico Lando Norris (McLaren) consolidó su liderazgo en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 al ganar la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil, la vigésimo primera fecha de la temporada, disputada este sábado en el circuito de Interlagos. Su compañero de equipo y rival por el título, el australiano Oscar Piastri, debió abandonar en la sexta de las 24 vueltas tras sufrir un accidente sin consecuencias físicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1987162558269120934&partner=&hide_thread=false Drama in #F1Sprint as Piastri crashes out! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/rRbfLf6SLQ — Formula 1 (@F1) November 8, 2025 Norris sumó los ocho puntos correspondientes al triunfo en la competencia corta, escoltado por los Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli y del británico George Russell. En tanto, el doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin) finalizó sexto, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) cruzó la meta en el decimoséptimo puesto.

El argentino Franco Colapinto, recientemente renovado por Alpine para la próxima temporada, tampoco logró completar la prueba. El piloto se accidentó en la misma zona que Piastri, a la salida de la tercera curva del trazado paulista, aunque sin sufrir lesiones.