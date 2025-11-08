Presenta:
En la misma vuelta quedaron afuera Oscar Piastri y Franco Colapinto.&nbsp;
Lando Norris ganó la carrera Sprint, mientras que Franco Colapinto chocó y tuvo que abandonar

El piloto argentino Franco Colapinto sufrió un fuerte impacto en la vuelta 6 (24) y quedó afuera de la carrera Sprint en el Gran Premio de Brasil.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) sufrió un duro accidente en la séptima vuelta y debió abandonar la carrera sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El incidente ocurrió a la salida de la “S de Senna” en el circuito de Interlagos, el mismo punto donde segundos antes se habían despistado Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hulkenberg (Sauber).

La carrera, que fue detenida con bandera roja durante varios minutos, finalmente fue ganada por el británico Lando Norris (McLaren) que sumó puntos cruciales pensando en el campeonato de pilotos.

Lando Norris, ganador de la carrera Sprint en el Gran Premio de Brasil.

Una Sprint emocionante en Brasil

El británico Lando Norris (McLaren) consolidó su liderazgo en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 al ganar la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil, la vigésimo primera fecha de la temporada, disputada este sábado en el circuito de Interlagos. Su compañero de equipo y rival por el título, el australiano Oscar Piastri, debió abandonar en la sexta de las 24 vueltas tras sufrir un accidente sin consecuencias físicas.

Norris sumó los ocho puntos correspondientes al triunfo en la competencia corta, escoltado por los Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli y del británico George Russell. En tanto, el doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin) finalizó sexto, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) cruzó la meta en el decimoséptimo puesto.

El argentino Franco Colapinto, recientemente renovado por Alpine para la próxima temporada, tampoco logró completar la prueba. El piloto se accidentó en la misma zona que Piastri, a la salida de la tercera curva del trazado paulista, aunque sin sufrir lesiones.

Así fue el accidente de Franco Colapinto en la carrera Sprint en Brasil

Live Blog Post

Ya se corre la carrera Sprint en Brasil

Tras una gran largada, Franco Colapinto se ubica 14º. Lando Norris lidera el pelotón.

Live Blog Post

Ingresa el Safety Car

En la vuelta 6 (24), se accidentó Oscar Piastri. Luego, en el mismo sector, Franco Colapinto sufrió un fuerte accidente que lo obligó a abandonar. Nico Hulkenberg también impactó, pero pudo seguir.

Live Blog Post

Bandera roja

Se detiene la carrera Sprint en la vuelta 8 (24). Lidera Norris.

Live Blog Post

Bajo investigación

Control de carrera anuncia investigación por el incidente entre Lawson y Bearman en la arrancada que provocó un trompo del Haas.

Live Blog Post

Se reanuda la carrera Sprint en Brasil

Ya sin Franco Colapinto no Oscar Piastri, se relanza la Sprint en Interlagos. Continúa liderando Norris, con los Mercedes (Antonelli y Russell) detrás.

Live Blog Post

Intensa pelea por la punta

Antonelli pelea mano a mano contra Norris por la victoria en Brasil. Detrás aparecen Russell y Verstappen.

Live Blog Post

Bandera amarilla en la última vuelta

En la vuelta 24, un incidente con el auto de Bortoleto obligó a terminar la Sprint con bandera amarilla.

Live Blog Post

¡Ganó Norris!

Lando Norris sumó puntos importantes pensando en el campeonato de pilotos, sobre todo porque Oscar Piastri no pudo terminar la Sprint.

