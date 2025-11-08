Antes de accidentarse, Franco Colapinto tuvo una gran largada: ganó dos lugares en la primera vuelta

Franco Colapinto mostró un inicio prometedor en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil antes de protagonizar un fuerte accidente en la séptima vuelta.

Franco Colapinto ejecutó una gran largada en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputada en el circuito de Interlagos. El piloto argentino que este fin de semana renovó con Alpine para 2026, avanzó del 16° al 14° puesto en la primera vuelta, demostrando agresividad en el inicio.

En la séptima vuelta, Colapinto sufrió un fuerte accidente que lo obligó a abandonar la competencia. El incidente ocurrió a la salida de la "S de Senna", el mismo punto donde segundos antes se habían despistado Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hulkenberg (Sauber).