La decisión y el comunicado de Alpine tras el fuerte choque de Franco Colapinto en la Sprint

Alpine confirmó que debió sustituir el chasis y la caja de cambios del coche del piloto argentino de cara a la clasificación en Brasil.

La estructura del vehículo quedó seriamente dañada tras el despiste en la curva 3 del circuito de Interlagos, lo que obligó a los mecánicos de la escudería a realizar un trabajo intensivo para dejar el auto en condiciones y poder participar de la clasificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1987214772937318782&partner=&hide_thread=false Team Statement on car #43 pic.twitter.com/0BJmYY86hs — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 8, 2025 Franco Colapinto y una Sprint accidentada en Brasil Colapinto tuvo un fuerte choque este sábado durante una accidentada carrera Sprint disputada en el circuito de Interlagos, en San Pablo. El piloto argentino perdió el control de su monoplaza al pasar por el bordillo interno de la curva 3, que se encontraba mojado por la lluvia caída durante la noche y la mañana.

El impacto contra las barreras fue violento y causó daños significativos en el vehículo, lo que obligó al equipo Alpine a reemplazar tanto el chasis como la caja de cambios antes de la sesión de clasificación, prevista para las 15:00 (hora argentina).

“Una pena. Todavía no entiendo bien por qué perdí el auto. Creo que había un poco de agua y de una vuelta a otra perdimos grip, pero hay que tratar de entender”, declaró Colapinto a ESPN Argentina tras el incidente.