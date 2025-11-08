La confesión de Franco Colapinto tras clasificar P18 en Brasil: "Me da un poco de bronca"
Franco Colapinto se mostró decepcionado, aunque agradeció al equipo por poner el auto a punto tras al accidente en la Sprint.
Después de un viernes en el que todo fue alegría por el anuncio de Alpine, Franco Colapinto sufrió de más durante la jornada del sábado en el Gran Premio de Brasil, 21º fecha de la Fórmula 1. En la Sprint el argentino sufrió un accidente que lo obligó a abandonar cuando apenas se habían corrido siete vueltas y, pese a que los mecánicos trabajaron en el auto para llegar a la clasificación, no hubo mucho por hacer.
Colapinto quedó afuera en la Q1 y este domingo largará P18. Esta vez, el oriundo de Pilar perdió el mano a mano con su compañero, Pierre Gasly, que sorprendió a todos y terminó clasificando en el noveno lugar.
Qué dijo Franco Colapinto tras la clasificación
Una vez concluida la qualy, Colapinto habló ante la prensa y fue muy autocrítico respecto de su rendimiento post-accidente: “No iba rápido hoy, una pena”, aseguró.
De todas maneras, se mostró “muy agradecido de que hayan puesto el auto en pista”. Cabe recordar que para poder llegar a la tanda de clasificación, el equipo tuvo que reemplazar tanto el chasis como la caja de cambios.
Finalmente, Colapinto indicó que se sintió “bastante lento”. “No estaba rápido. Pierre (Gasly) mostró que el auto estaba muy bien este fin de semana y con el choque de la Sprint no pudimos demostrar el potencial que teníamos”.
“Me da un poco de bronca no estar rápido”, concluyó el piloto argentino que este viernes fue anunciado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.