Julián Álvarez reveló en qué gigante de Europa estuvo cerca de jugar antes de irse al Atlético de Madrid: "Hubo conversaciones"

En una entrevista con L'Équipe, Julián Álvarez contó que entabló charlas con otra potencia mundial previo a su llegada al Colchonero. Los detalles.

A casi un año y medio de su llegada, Julián Álvarez se convirtió en el máximo estandarte del Atlético de Madrid y uno de los mejores delanteros del mundo. El brillante nivel de la Araña hizo que el Barcelona lo tenga como el principal objetivo en los últimos mercados, en un interés que todavía se mantiene firme de cara a futuro.

Más allá de estar en el radar del Blaugrana hace bastante tiempo, hubo otro gigante de Europa que lo buscó incluso antes de fichar por el Colchonero: el PSG. En ese contexto, fue el propio delantero de la Selección argentina el que se encargó de dar detalles sobre la negociación que entabló con el elenco parisino cuando todavía era jugador del Manchester City.

Julián Álvarez reveló que estuvo cerca de jugar en el PSG antes de firmar con el Atlético “Cuando fiché por el Atlético el año pasado, se habló mucho de París”, lanzó en una entrevista exclusiva con el diario L'Équipe. Metiéndose de lleno en ese tema, la Araña explicó: “Es cierto que hubo conversaciones entre los directivos del PSG y mi agente, mostraron interés en ficharme, pero no se concretó”.

Julián Álvarez Julián Álvarez habló sobre su futuro y le dejó la puerta abierta a todo. ¿Sigue en el Atlético la próxima temporada? Foto: EFE A raíz de eso, Álvarez también se refirió a los rumores -cada vez más fuertes- que lo vinculan al Barcelona como reemplazante de Robert Lewandowski, quien no renovaría su contrato al finalizar la actual temporada. “Veo lo que se dice en las redes sociales… En España se habla mucho de mí y del Barcelona”, declaró en primer término.