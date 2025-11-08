Fuertes amenazas al plantel de Newell's antes de visitar a Huracán, en un duelo clave por la permanencia: "Matar o morir"

Las calles de Rosario amanecieron plagadas de panfletos contra los jugadores y el cuerpo técnico de Newell's en plena de la lucha por no descender.

Newell's atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos tiempos. A falta de dos fechas para el cierre del campeonato, la Lepra se encuentra dentro del cúmulo de equipos que luchan por no descender y eso mantiene paralizado a la mitad de Rosario.

La salida de Cristian Fabbiani y la posterior asunción interina de Lucas Bernardi, en un acuerdo mutuo entre la dirigencia y la oposición, no cambió los aires en el plantel y la derrota ante Unión en la jornada pasada lo dejó en una situación límite: está obligado a ganarle este sábado a Huracán para no complicarse aún más en la intensa pelea por mantener la categoría.

Rosario amaneció plagada de panfletos contra los jugadores de Newell's en medio de la lucha por el descenso Sin embargo, horas antes de visitar al Globo, Rosario amaneció lleno de panfletos con mensajes intimidantes dirigidos a los jugadores y al cuerpo técnico. "Por Newell's es matar o morir. Jugadores cagones, mercenarios", se leía en varios de ellos.

Los panfletos amenazantes contra el plantel de Newell's en las calles de Rosario. Lo más llamativo es que los carteles fueron vistos en el centro de la ciudad y no en los alrededores del Coloso Marcelo Bielsa, aunque indican que se trataría de un enojo generalizado de los hinchas de la Lepra en medio de este momento oscuro que enfrenta la institución. Más allá de eso, hay un indicio claro respecto a la veracidad de las amenazas.