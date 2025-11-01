El fuerte sincericidio del DT de Newell's tras la derrota ante Unión: "Lo más complejo es..."

Lucas Bernardi, entrenador de Newell's, analizó la caída de su equipo ante el Tatengue y fue muy sincero a la hora de hablar del presente del club.

Newell’s está en llamas. Tras la salida de Cristian Fabbiani, la dirigencia logró contratar a Lucas Bernardi para que dirija los últimos tres partidos del Clausura y luego a fin de año dejará su lugar. Sin embargo, en su re-debut como técnico del elenco rosarino, sufrió un duro golpe ante su gente.

Unión lo venció por 1-0 en el Coloso Marcelo Bielsa con un tanto de Agustín Colazo y empeoró su situación futbolística. Con esta caída, la Lepra sigue anteúltimo en la zona A con 14 unidades y también está a tan solo cuatro de la zona de descenso en la Tabla Anual (restan jugar dos partidos).

Newell's perdió ante Unión en el re-debut de Bernardi como DT, sigue a 4pts de la ZONA DE DESCENSO en la Tabla Anual de la #LigaProfesional y se fue silbado por su gente en el Coloso del Parque... pic.twitter.com/w7jHVkTAlC — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025 El fuerte sincericidio del DT de Newell's tras la derrota ante Unión Tras el final del partido, Bernardi habló en conferencia de prensa e hizo un tajante y crudo análisis de lo que fue la caída de su equipo: "No hay explicació, no tuvimos claridad. En las condiciones que estamos suele pasar, competimos hasta el final, ese es el análisis más simple", comenzó.

"Lo más complejo es el ánimo, no es que los jugadores están contentos ahora, están tristes y con bronca por el resultado. Es la parte que más tenemos que trabajar. Esto no terminaba ahora con cualquier resultado. Es difícil hablar de merecimientos, quizás el empate hubiese sido acorde, tenemos que seguir trabajando", agregó.