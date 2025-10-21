Tras echar al Ogro Fabbiani, Newell's anunció a su nuevo DT: fue campeón en la Lepra como jugador

Con tres partidos por delante hasta finalizar la temporada y ya prácticamente sin chances de nada, en Newell's acordaron la llegada de un nuevo entrenador.

Newell's Old Boys atraviesa un pésimo presente deportivo (desde hace ya una década). Tras perder 6 de los últimos 9 partidos y quedar virtualmente sin chances de clasificar a los playoffs del Clausura ni a copas internacionales, el sábado decidieron despedir a Cristian Fabbiani como DT, luego de la derrota del viernes ante Argentinos Juniors.

Este martes, el presidente Ignacio Astore se reunió con los candidatos opositores para las elecciones de fin de año para discutir quién se haría cargo del equipo de cara a los tres partidos que quedan hasta finalizar la temporada. Tras el "cónclave" de esta mañana, finalmente se definió al reemplazante del Ogro en el banco.

Lucas Bernardi será el nuevo DT de Newell's Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1980752008807063757&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que Lucas Bernardi asumirá la conducción del plantel de forma momentánea



El cuerpo técnico, que comenzará a trabajar a partir de este miércoles por la mañana, se encuentra conformado por los asistentes… pic.twitter.com/x2JgC5HiAv — Newell’s Old Boys (@Newells) October 21, 2025 Se trata de Lucas Bernardi, que venía desempeñándose como entrenador de la Reserva. El ex volante central aún fue anunciado esta tarde por el club y asumiría el cargo "de forma momentánea" recién mañana para comenzar a trabajar pensando en el partido contra Unión de Santa Fe en el Coloso Marcelo Bielsa, que no será este fin de semana por la elecciones legislativas, sino el siguiente. Luego quedarán los duelos ante Huracán en el Ducó y frente a Racing en Rosario.

No será su primera experiencia a cargo del plantel rojinegro. Ya lo había dirigido cuando comenzó su carrera como técnico en 2015, un año después de retirarse como jugador, y estuvo en el banco durante un total de 18 partidos, hasta que en 2016 fue despedido luego de perder el clásico contra Central. El balance fue de 5 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

Lucas Bernardi Newells Bernardi ya había dirigido a Newell's entre 2015 y 2016. @Newells Después pasaría por Arsenal de Sarandí ese mismo 2016, por Godoy Cruz en 2017, Estudiantes de La Plata en 2018, Belgrano de Córdoba en 2019 y nuevamente por el Tomba hasta 2020, sin mucho éxito en ninguno de los equipos. Desde entonces, no volvió a tomar las riendas de ningún otro plantel profesional. En 2021 volvió a Newell's, en esta oportunidad como director deportivo, pero renunció antes de finalizar el año.