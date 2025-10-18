¡Bombazo! El Ogro Fabbiani fue despedido de su cargo como DT de Newell's

Luego de la dura derrota ante Argentinos en La Paternal, la sexta en nueve partidos, la dirigencia de Newell's decidió echar a Cristian Fabbiani.

Cristian Fabbiani ya no es más el entrenador de Newell's. Si bien en reiteradas ocasiones el Ogro se aferró al cargo y nunca barajó la chance de renunciar, lo cierto es que la derrota ante Argentinos en La Paternal fue la gota que terminó de colmar la paciencia de los dirigentes de la Lepra, que lo cesaron del cargo este mismo sábado por la mañana.

La dirigencia de Newell's echó al Ogro Fabbiani tras la derrota ante Argentinos "Yo no me voy a ir porque cuando llegué sabía dónde me metía", había expresado el DT luego del duro 1-3 frente al Bicho. Por esta razón, el presidente Ignacio Astore tomó la decisión de ponerle punto final al ciclo del extécnico de Deportivo Riestra a tres fechas de la finalización del torneo Clausura. La noticia fue informada por Agustín Malvestitti, periodista que cubre el día a día del club rosarino, y replicada por Germán García Grova en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/1979561299823706326&partner=&hide_thread=false Cristian Fabbiani fue despedido del cargo de entrenador de #Newells.



de @agustinmalves pic.twitter.com/L2VUOshs9x — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) October 18, 2025 Para entender con exactitud el argumento del despido de Fabbiani basta con ver los flojos números de Newell's en este segundo semestre de 2025: perdió seis de los últimos nueve partidos que disputó y está anteúltimo en la Zona A con 11 puntos, siendo además el equipo más goleado del Clausura. En el medio también cayó derrotado en el clásico rosarino ante Central y quedó eliminado de la Copa Argentina en manos de Belgrano.

Los números del Ogro como DT de Newell's y quién podría reemplazarlo El Ogro, que había ilusionado a los hinchas en el momento de su asunción, poco a poco fue perdiendo la banca de la gente y se terminó yendo en medio de un presente caótico de la Lepra, tanto en el plano futbolístico como en el institucional. Su ciclo se cierra luego de 26 partidos en los que cosechó 9 victorias, 9 empates y 8 derrotas.

Todavía no comenzó la danza de nombres de posibles entrenadores para reemplazar a Cristian Fabbiani. Para colmo, Lucas Bernardi, DT de la Reserva, puso como condición en el contrato que firmó a principio de año no poder dirigir al plantel de Primera. Los dirigentes intentarán convencerlo de agarrar el fierro caliente.