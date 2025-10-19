El regreso de Gumersindo Carrasco en imágenes: así fue la noche de su vuelta al ring tras ocho años

Ocho años pasaron desde la última vez que subió al ring . Ocho años de silencio, trabajo lejos de los flashes, entrenamientos sin fecha, y un regreso que parecía improbable. Pero el viernes por la noche, en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras, Gumersindo Carrasco volvió a ser el "Pitbull". Y ganó a pesar de los años y la falta de actividad.

En su regreso al boxeo profesional, el mendocino venció por puntos y en fallo unánime al cordobés Maximiliano Ávila , tras cuatro asaltos intensos en la categoría superwelter. Fue mucho más que una victoria: fue una especie de redención personal frente a un público que nunca lo olvidó.

"Esta pelea era conmigo mismo. Tenía que volver a sentir que podía hacerlo", dijo Carrasco en diálogo con MDZ tras bajarse del cuadrilátero. Su rostro, curtido por el tiempo y las épicas batallas de antaño, tenía algo que no se veía desde hace años: alegría.

Fue una noche auténtica, de esas que el boxeo todavía se permite cuando la pasión está latente. Gumersindo Carrasco subió con 39 años y una historia que lo precede.

Gumersindo Carrasco no peleaba desde 2017, cuando su carrera pareció apagarse en silencio tras la dolorosa derrota ante José Carlos Paz en Bell Ville. Y si bien tras una laureada carrera amateur, que casi incluye los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, el "Pitbull" como profesional solo pudo colgarse el título Mundo Hispano superligero del CMB. En sus mejores días, llegó a ser una de las grandes esperanzas del boxeo mendocino, aunque los golpes de la vida fueron tan duros como los del ring. Se alejó sin avisos, con heridas que tardaron en cerrar.

Gumersindo Lucas Carrasco-11 Juan Ignacio Blanco/MDZ

"Hace muchos años que quería volver. No tenía la oportunidad de hacerlo porque no estaba bien, ni anímica ni económicamente. Realmente estaba muy mal desde todo punto de vista", explicó días antes del combate en diálogo con este medio.

La vuelta se fue gestando en la sombra con entrenamientos silenciosos y un entorno reducido que le devolvió la confianza. El resultado del viernes fue el broche a esa reconstrucción íntima: cuatro rounds donde, más allá de los años, pudo mostrar algo de lo que fue en su momento, un boxeador al que le encanta fajarse con el rival que tenga en frente, sea de fuste o encumbrado.

Gumersindo Lucas Carrasco-17 Juan Ignacio Blanco/MDZ

Los jueces no dudaron: fallo unánime para Gumersindo Carrasco. Y el público de Las Heras lo aplaudió como si el tiempo no hubiese pasado.

¿Qué viene ahora? El mismo Carrasco se lo pregunta. Quizás una pelea más. Quizás el retiro definitivo. O simplemente la tranquilidad de haber vuelto a "casa", porque para un boxeador el ring es eso: un hogar áspero, pero propio.

Y el "Pitbull" volvió a pisarlo con la dignidad de los que cayeron, se levantaron, y todavía tienen algo que decir.

Gumersindo Lucas Carrasco-20 Juan Ignacio Blanco/MDZ

Gumersindo Lucas Carrasco-22 Juan Ignacio Blanco/MDZ

Gumersindo Lucas Carrasco-25 Juan Ignacio Blanco/MDZ