Boxeo: Juan Carrasco y un fuerte pedido en la previa de su pelea por el Cono Sur AMB ante Sánchez

Sereno y preocupado a la vez. En silencio y esquivo a las declaraciones. El proceso va por dentro en la previa del que será, sin dudas, el tercer mejor día de su vida ya que para la semana que viene espera la llegada de su tercer hijo: en este caso una nena que se sumará a Valentino y Victoria.

El pasado no lo deja seguir: su proceso legal, al cual está atado desde hace 14 años, es una mochila enorme que le impide proyectar. Vive el día a día, yendo a firmar a rajatabla, mostrando que siempre está disponible para cuando la Justicia lo requiere.

Sentado, pensativo, preocupado. Así escuchó parte de la conferencia de prensa previa a la velada "Cuna de Campeones IV" de este viernes, donde será la estrella principal ante el boliviano Fernando Sánchez, contra quien disputará el título Cono Sur AMB vacante de los ligero. Su hermano, Gumersindo, tomó la posta y animó el meeting sin olvidar aquella esencia que se creía perdida hace 8 eternos años, cuando decidió retirarse de la actividad profesional.

Pero entre la verborragia y la simpatía del "Pitbull", Juan Javier Carrasco agarró el micrófono y dijo tres palabras casi quebrándose en mil pedazos: "Quiero ser libre". Los aplausos no tardaron en llegar a modo de caricia al alma. Los necesitaba y los necesita. El "Titán" sigue purgando una pena en prisión domiciliaria, más allá de que ya se haya estipulado el plazo de la condena por lo cual se lo acusó en su momento.

El convite siguió su curso. Las "luces" volvieron sobre el "Gúmer" quien, claro, será la otra estrella de la velada en el Vicente Polimeni. No es para menos. Vuelve después de 8 años a 4 asaltos contra Maximiliano Ávila en superwelter. Nada mal para salir del ostracismo y ponerle un poco de pimienta al boxeo mendocino. Ya peina canas. Tiene 39 años pero quiere una nueva oportunidad. Está por cumplir el sueño de su padre, quien falleció en agosto pasado, y nunca pudo ver a los hermanos en una misma velada profesional. Para eso, solo faltan horas y que se abran las puertas del recinto lasherino.

Ahora bien, cuando todo parecía estar encaminado para el cierre de la conferencia de prensa, Pablo Chacón entendió todo. Juan Carrasco no podía irse de esa manera a su casa donde esperará por el combate. Por eso, el excampeón mundial tomó la palabra y dijo: "Voy a adelantar algo. Si Juan gana mañana, en febrero estará peleando por el título del mundo acá en Las Heras". Bomba y sorpresa y media para todos. Claramente la exposición de las figuras se extendió un poco más, apuntando siempre con las preguntas al boxeador que hace un año atrás perdía, dejando alma y vida sobre el ring, contra el ruso Zaur Abdullaev en un pleito que le daba al ganador la chance de ir por el título mundial de la divisional, en la FIB, del ucraniano Vasyl Lomachenko.

Sin adelantarse a los futuros y posibles hechos, Juancito Carrasco volvió con su pedido: "Estoy acá por mí libertad. Quiero ser libre. Hace 14 años que estoy pasando esto", y repitió: "Quiero ser libre", agregando que "no creo que vaya a perder la pelea".

"No quiero firmar más. Quiero estar preparado para esa chance. Quiero ser campeón del mundo. Estoy cansado de todo esto. Voy a ser papá en unos días de una bebé. Mí cabeza no está al 100. Quiero que me ayuden. Quiero quemar los últimos cartuchos", dijo con un nudo en la garganta.

Juancito vs. Fernando Sánchez en pelea por título regional

El pupilo de Julio Pablo Chacón peleará este viernes en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras ante el boliviano Fernando Sánchez. La contienda, para la cual quedaron habilitados tras el pesaje de este jueves, pondrá en juego uno de los tantos títulos regionales que expide la Asociación Mundial de Boxeo: el Cono Sur de los ligero.

En la báscula, Juan Javier Carrasco marcó un peso de 61,200 kilos, mientras que el oriundo de Santa Cruz de la Sierra clavo la aguja en los 60,600 kilos. El pleito titular será a la distancia de los 10 asaltos.

Juan Carrasco - Gumersindo Carrasco (2) Alf Ponce Mercado/MDZ

Para este combate, Juan Carrasco llegará con un récord de 20 victorias, con 12 nocauts, y dos derrotas, una de ellas el año pasado ante el ruso Zaur Abdullaev. Por su parte, el "Gallito" Sánchez presentará una foja de 9 triunfos (3KO) y una derrota.

En caso de ganar, Juancito, como anunció Julio Pablo Chacón, quedaría a las puertas de un combate titular por la faja Golden de la Asociación Mundial de Boxeo, hoy en la cintura del nicaragüense Francisco Fonseca, quien ostenta uno de los tres fajines mundialistas que pululan desde la entidad que tiene como campeón regular de la divisional al norteamericano Gervonta Davis.

El Gúmer y una vuelta después de 8 eternos años

Sin lugar a dudas, la noche de este viernes tendrá un condimento especial: vuelve, después de 8 años, Gumersindo Lucas Carrasco, el Gúmer para los amigos y el "Pitbull" para el ambiente del boxeo. Ante el santafesino Maximiliano Ávila no será un encuentro más, será una nueva medida para el relanzamiento de su carrera y para saber si la chispa y la potencia siguen intactas.

Gumersindo Carrasco Juan Ignacio Blanco/MDZ

En el pesaje oficial, el mayor de los Carrasco (en actividad, de los hermanos el más grande es Roberto) acusó un peso de 69,600 kilogramos quedando habilitado para el match de semifondo a cuatro asaltos en categoría superwelter. Su rival, en tanto, dejó un registro de 69,500 kilos.

Abajo la China Alfonzo

Si bien durante los últimos 15 días se había anunciado que en el semifondo iba a pelear la alvearense Brisa Alfonzo, este jueves se terminó de confirmar que la actual campeona argentina de peso superpluma no podrá ser parte de "Cuna de Campeones IV", el evento llevado adelante por la promotora local Pandolfino Box.

La "China" viene arrastrando una fascitis plantar que, más allá de los intentos para poder llegar en condiciones, le impidieron poder guatear y ponerse a punto durante los últimos 10 días. Fue por eso, y por recomendación médica, que el equipo comandado por Pablo Chacón tomó la decisión de bajarla del evento.

El resto de la velada

En categoría ligero y a seis asaltos, el sanrafaelino Jonathan Joel Arena (15-17-1, 4KO - 60,500 kilos) medirá fuerzas con el bonaerense César Alejandro Pérez (6-32-7 - 60KG); mientras que el también oriundo de San Rafael Marcelo Puebla (6-7-0, 3KO - 66,600 kilogramos) se cruzará con el santafesino Claudio Quiroga (2-2-0, 2KO - 66 kilos) en cuatro asaltos de la categoría welter.

Venta de entradas

La venta de entradas continúa con su marcha a través de la plataforma www.entradaweb.com.ar. El precio del ring side es de 35.000 pesos; la platea tiene un costo de $20.000; y $10.000 para las populares.