Boxeo: todo lo que tenés que saber de "Cuna de Campeones IV" y la mega cartelera del Polimeni

El estadio Vicente Polimeni de Las Heras será escenario este viernes de una gran velada boxística con figuras locales e internacionales. Juan Carrasco enfrentará al boliviano Fernando Sánchez por el título AMB Cono Sur de los ligeros, en una noche que promete emoción, regresos y espectáculo.

Este viernes, el estadio Vicente Polimeni de Las Heras volverá a vibrar con una nueva edición del clásico evento boxístico "Cuna de Campeones". La velada, organizada por la promotora Pandolfino Box, con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Las Heras y la fiscalización de la Federación Mendocina de Box, promete una jornada cargada de emoción, espectáculo y grandes nombres sobre el ring.

El combate principal tendrá como protagonistas al mendocino Juan Carrasco y al boliviano Fernando Sánchez, quienes se disputarán el título AMB Cono Sur de la categoría ligero. Juancito, oriundo del barrio La Favorita, llega con un sólido récord de 22 peleas, 20 triunfos (12 por nocaut) y solo dos derrotas, la última ante el ruso Zaur Abdullaev en un duro enfrentamiento realizado en el Aconcagua Arena hace casi un año. Enfrente estará el nacido en Santa Cruz de la Sierra, con una marca de 10 peleas, 9 victorias (3 por nocaut), una derrota y un empate.

El pesaje y las entradas Antes de subir al cuadrilátero, Juan Carrasco, su rival y el resto de los integrantes de la cartelera subirán a la balanza este jueves desde las 12.40 en uno de los salones del estadio lasherino.

A su vez, la venta de entradas continúa con su marcha a través de la plataforma www.entradaweb.com.ar. El precio del ring side es de 35.000 pesos; la platea tiene un costo de $20.000; y $10.000 para las populares.

Cómo se completa la cartelera El semifondo estará a cargo de la actual campeona argentina Brisa Alfonzo (7-1-1, 1KO), quien regresa al escenario donde se consagró en la división superpluma. La pupila de Julio Pablo Chacón enfrentará a la entrerriana Verónica Ríos (2-3-0), en un duelo que promete intensidad y técnica.