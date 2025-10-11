¿Actuación o real enfrentamiento? el violento cruce entre Mica Viciconte y Flor Vigna en Párense de manos 3

La previa del evento de boxeo causó furor en redes ya que las dos figuras con un largo historial de enfrentamientos protagonizaron un 'tenso' encontronazo.

Un instante candente y muy comentado se apoderó de la antesala del certamen de boxeo denominado Párense de Manos. Este encuentro orquestado por Luquitas Rodríguez junto a su team y en colaboración con el ciclo radial Paren la Mano de Vorterix, fue el escenario de un acalorado cruce entre Mica Viciconte y Flor Vigna. Las protagonistas, con una enemistad cultivada durante años, elevaron la expectativa del público al máximo durante el ritual del careo. El ambiente se cargó de adrenalina, presagiando el combate que está por llegar al cuadrilátero.

El material audiovisual que circuló en las redes sociales, compartido por ambas celebridades en sus perfiles, expuso un momento de gran efervescencia. En las secuencias, se percibe claramente cómo ambas mujeres se repelen y se encuentran a escasos centímetros de iniciar un verdadero intercambio de golpes. Este suceso desató un gran revuelo entre los presentes y en la esfera digital. La puesta en escena, evidentemente minuciosa y calculada, tiene el objetivo de generar el máximo de rating y agitar el ambiente a unos sesenta días de que se concrete la contienda deportiva.

El enfrentamiento confirmado: Mica Viciconte y Flor Vigna, cara a cara Mica Viciconte y Flor Vigna casi se van a las manos en un tenso video Mica Viciconte y Flor Vigna casi se van a las manos en un tenso video. Video: Instagram Mica Viciconte Las otrora concursantes del recordado ciclo televisivo Combate tienen ya su cita pactada en el ring. La confrontación se llevará a cabo el 20 de diciembre en el imponente estadio de Huracán. Este choque de guantes se inscribe en la tercera edición de "Párense de Manos", marcando un hito en la trayectoria de este evento que fusiona el espectáculo mediático con el deporte de contacto. El historial de competencia entre ambas, que se gestó en el reality show que las lanzó a la fama, se trasladará ahora a las cuerdas del ring para un desenlace cargado de acción.

Mica Viciconte Mica Viciconte se está preparando para el ansiado enfrentamiento con su eterna rival desde Combate. Foto: Instagram Mica Viciconte Ambas personalidades utilizaron sus cuentas de Instagram para difundir el polémico video del careo. No obstante, una parte significativa de sus followers interpretó el suceso como una mera performance para las cámaras y para inyectar marketing al evento. La evidencia de la naturaleza interpretativa de la escena se refuerza al notarse ciertas sonrisas en el rostro de Vigna hacia el desenlace del clip. Más allá de la polémica sobre la autenticidad de la trifulca previa, la fecha de encuentro es un hecho irrefutable.