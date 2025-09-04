Flor Vigna lanzó un picante videoclip que 'apunta' contra Griselda Siciliani

Luego del cruce de incisivas declaraciones, Flor Vigna redobló la apuesta en su último video musical haciendo referencias a la actual pareja de Luciano Castro.

El nuevo tema de la artista dejó muy mal parada a la actriz, actual novia de su ex.

La artista Flor Vigna acaba de estrenar en todas las plataformas su más reciente producción musical, acompañada de su correspondiente videoclip, titulada “Apunta, dispara”. La canción se presenta como una oda de fortaleza dirigida específicamente a aquellas mujeres que mantienen relaciones con hombres que ya tienen una compromiso sentimental.

En una clara alusión a la terminología popularizada por Martín Cirio, la letra de la canción declara sin pelos en la lengua: "No me llevo bien con Tatianas". Esta referencia define a aquellas que, según el concepto, se involucran sentimentalmente con individuos que no están solteros, cuyas parejas conocen.

Los comentarios de la cantante no surgen en el vacío, sino que se enmarcan en una reciente y pública polémica con la actriz Griselda Siciliani, quien actualmente es la pareja de su exnovio, Luciano Castro. Al respecto, Vigna había expresado en una entrevista: “Ella me decía 'venite al teatro con Lucho'... Después fue buenísimo porque yo me tenía que separar y sin ese cuerno no iba a animar. Yo estaba haciendo de madrastra, nada que ver, tenía que estar en la Bresh, no haciendo fideos”.

El nuevo videoclip de Flor Vigna que dispara alguna referencias contra Griselda Siciliani El videoclip de Flor Vigna que apunta contra Griselda Siciliani El video musical de Flor Vigna que dirige mensajes a Griselda Siciliani, actual novia de su ex. Video: YouTube Flor Vigna

Más allá de las controversias personales, la artista se refirió a las opiniones que cuestionan su transición hacia la música, enfrentándolas con una actitud desafiante. Frente a las críticas, respondió con determinación: “Ni con Bomberos me apagan, no tengo miedo a enfrentarme al dolor, no tengo miedo de gritar por lo que soy, no tengo miedo de crecer bajo presión, no tengo miedo mientras siga el corazón”.