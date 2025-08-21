Flor Vigna liquidó a Luciano Castro con incisivas frases respecto a su relación: "Viví un recontra infierno"
En una reciente entrevista, Flor Vigna no dudó en lanzar tajantes declaraciones contra Luciano Castro, recordando con angustia su tiempo en pareja con el actor.
La ruptura sentimental entre la bailarina Flor Vigna y el intérprete Luciano Castro continúa suscitando un intenso debate público. La artista admitió de forma abierta que su excompañero sentimental le fue infiel con la actriz Griselda Siciliani, quien en la actualidad es su pareja formal. “Lo que más me molesta son las zorras. Que me hables re bien y después cuando estás a solas con mi novio te lo quieras c*… No te me hagas la amiguita y me tires la buena”, expresó durante una reciente charla con un conocido creador de contenido. Además, rememoró lo incómodo que fue para ella enfrentar la omnipresencia de Siciliani debido al lanzamiento de la serie Envidiosa.
Durante su participación en el espacio digital de Martín Cirio, la expareja del actor abordó nuevamente las causas de su divorcio, vinculándolo a la relación de él con Siciliani. "Envidiosa había salido por todos lados, todas mis amigas viendo y yo diciendo 'no está tan buena'. Te da bronca, pero después te das cuenta que el problema fue el macho", confesó con franqueza la mediática.
La situación se volvía aún más compleja debido a las interacciones sociales que se veía obligada a mantener. "Ella me decía 'venite al teatro con Lucho'... Después fue buenísimo porque yo me tenía que separar y sin ese cuerno no iba a animar. Yo estaba haciendo de madrastra, nada que ver, tenía que estar en la Bresh, no haciendo fideos", complementó.
Flor Vigna reveló detalles de su angustiosa relación con Luciano Castro en un famoso streaming
En una conversación mantenida con el medio Puro Show (El Trece), Vigna profundizó sobre el difícil período que atravesó tras la separación. "Viví un recontra re infierno. Me llamó cuando estaba en España, está re loco. La pasé recontra mal. La conversación fue en buenos términos porque yo siempre tengo buenos términos. Está loco, ayúndenlo", reveló sobre su contacto posterior con Castro.
Flor Vigna apuntó contra su expareja en una entrevista con Puro Show
Pese a la magnitud del daño sufrido, Vigna eligió finalizar sus declaraciones con una reflexión que busca cerrar ese capítulo de su vida, aunque sin negar los hechos. "Me hicieron maldades y pasó de todo, pero si las cuento termino victimizando y dándole vuelta al chisme. Hubo malos comportamientos", concluyó.