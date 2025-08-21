El Polaco debió ser internado de urgencia por una asombrosa razón y peligra el viaje de egresados con su hija

Mientras Intrusos estaba al aire este jueves, revelaron la preocupante información sobre el estado de salud de El Polaco tras su inesperada internación.

El reconocido artista de cumbia, El Polaco, permanece hospitalizado a causa de un forúnculo localizado en la región nalga. Existe la posibilidad de que deba ser operado, una situación que amenaza con impedir su asistencia al viaje de fin de curso de su hija, Sol, si el proceso de sanación no se completa dentro de los plazos necesarios.

De acuerdo con información difundida en las últimas horas en el programa Intrusos (América TV), el músico fue admitido en el centro de salud cerca del mediodía. No obstante, los reportes sugieren que su objetivo es lograr una pronta mejoría para no perderse la esperada excursión, donde actuará como acompañante de los 33 amigos del colegio que lo seleccionaron para ese rol.

Esta intervención médica, denominada incisión y drenaje, consiste en realizar un corte para eliminar la pus y el tejido infectado. Habitualmente se lleva a cabo empleando anestesia local, pero podría requerirse anestesia general para casos de mayor complejidad. La finalidad del procedimiento es mitigar el dolor y contener el avance de la infección.